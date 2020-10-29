Почти 80% больных COVID-19 побеждают болезнь за счет иммунной системы

Около 80% пациентов побеждают коронавирус путем естественного ответа иммунной системы, у остальных развивается непропорциональный иммунитет. Об этом в ходе онлайн-заседания Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 - ситуация сегодня и нерешенные проблемы" рассказал главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

"Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная сисима путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет", - передают слова ученого РИА Новости.

С этим, по мнению Александра Аверьянова, связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, "поскольку эта категория пациентов выздоравливает без всякого вмешательства". Большинство предлагаемых противовирусных средств, как указано в сопутствующей выступлению пульмонолога презентации, "либо неэффективны, либо влияют лишь на симптомы заболевания".

Он отметил, что у оставшихся 20% наблюдается совершенно иная картина течения заболевания. "У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма... Это приводит к прогрессирующему поражению легкий", - уточнил Аверьянов.

"На сегодняшний день с нашей позиции практикующих врачей у нас нет ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы гарантированно остановить SARS-CoV-2, его прогрессирование, его разрушительные действия", - поделился выводами ученый.