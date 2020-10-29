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29.10.2020 09:37
Рубрика: Власть

Посольство РФ ответило на утверждения о российских солдатах в Каталонии

Текст: Константин Волков
Российское посольство в Мадриде опубликовало пост в Twitter, в котором высмеяло заявления судьи следственного суда Барселоны №1 Хоакина Агирре Лопеса, который ранее заявил о "10 тысячах русских солдат в Каталонии".

Дипмиссия РФ ответила, что "информация, появившаяся в испанских СМИ о прибытии 10 тысяч русских солдат в Каталонию, неполная. Надо добавить два нуля к числу солдат, и самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать".

Фото: iStock
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28 октября в Барселоне (Каталония) и Жироне (Испания) были задержаны порядка тридцати человек, причастных к движению за независимость Каталонии, среди них политики и бизнесмены. Около десяти человек предстанут перед судом. Задержанных обвиняют в коррупции, должностных преступлениях, отмывании денег, организации общественных беспорядков.

В некоторых ордерах на обыск, выданных судьей Лопесом, упоминается некая "группа из России", созданная при Горбачеве. Якобы лидер этой группы предлагал Карлесу Пучдемону "десять тысяч солдат из России", готовых отправиться в Каталонию, если та объявит о независимости. Кроме того, эта группа, согласно информации в ордере, обещала "полностью погасить долг Каталонии".

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