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29.10.2020 21:27
Рубрика: Экономика

Правительственная комиссия поддержала концепцию нацпроекта по туризму

Текст: Евгений Гайва

Участники правительственной комиссии по развитию туризму на первом заседании поддержали концепцию национального проекта в сфере туризма, сообщила пресс-служба правительства. Заседание провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Правкомиссия обсудила идеологию нацпроекта, подходы к формированию его целей и задач, а также ключевые проблемы, задачи и направления развития туристической отрасли. Нацпроект в сфере туризма объединит мероприятия из других национальных проектов, государственных и муниципальных программ, инициативы бизнеса. Он позволит к 2030 году удвоить количество поездок россиян внутри страны, число рабочих мест в отрасли и вклад туризма в ВВП страны.

"Давайте сделаем все возможное, чтобы вывести развитие отрасли туризма на новый уровень, создать необходимые условия для привлечения инвестиций в отрасль, обеспечить возможность нашим гражданам отдыхать комфортно, разнообразно и безопасно на всей территории страны. Завтра, 30 октября, Правительство представит доклад о национальном проекте в сфере туризма Президенту России", - заявил Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что вопрос о нацпроекте в сфере туризма рассматривается по поручению президента России.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по развитию туризма. В нее вошли министры, их заместители, депутаты и руководители регионов, а также представители общественных организаций.

Всего в комиссии 129 человек. Председателем назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместителями - помощник президента Игорь Левитин и глава Ростуризма Зарина Догузова.

Среди участников комиссии - замглавы Минприроды Елена Панова, замминистра транспорта Александр Нерадько, замглавы Минстроя Дмитрий Волков, замминистра культуры Ольга Ярилова. От общественных организаций в состав комиссии вошли директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, президент Российского союза предприятий туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, представитель Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шпилько. Также в составе комиссии руководители всех регионов.

Фото: iStock
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Правительственная комиссия была преобразована из координационного совета по развитию туризма в сентябре 2020 года. Среди ее основных задач - развитие туристической отрасли, координация строительства и реконструкции туристических объектов, подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования, развитие инвестиционных программ и национальных проектов.

Правительственная комиссия как координационный орган призвана обеспечивать взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций в области туризма, включая вопросы межбюджетных отношений, капитальных вложений в сфере туризма.

Экономика Туризм Правительство Развитие туризма в России

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