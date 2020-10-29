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29.10.2020 17:39
Рубрика: Экономика

Предельные цены на лекарства ЖНВЛП предложили индексировать

Текст: Елена Манукиян
ФАС и Минздрав смогут пересматривать цены на лекарства в сторону повышения, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Фисенко на Всероссийской конференции, посвященной государственному регулированию в сфере обращения лекарств, в четверг, 29 октября.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Фисенко пояснил, что впервые разработан и внесен на рассмотрение в Правительство законопроект, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на лекарства в аптеках. Он поможет предотвратить дефицит фармпрепаратов и их возможный уход с рынка.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Сообщение об этом также разместила на своём сайте Федеральная антимонопольная служба. В нём говорится, что пересмотр цены в сторону повышения в ряде случаев поможет решить проблему невыгодного производства дешевых лекарств, которые входят в перечень ЖНВЛП и цены на которые были зарегистрированы в 2010 году. Индексация стоимости лекарств будет проводиться по результатам анализа дефектуры, представленного Росздравнадзором.

Замминистра также рассказал, что более чем на 2095 наименований лекарств, входящих в перечень ЖНВЛП, цены могут быть снижены: это 93% от общего количества референтных лекарственных препаратов. Окончательное решение остается за Федеральной антимонопольной службой, которая примет его, если посчитает экономически обоснованным. По словам Фисенко, сегодня предельные цены ограничены на 535 лекарственных препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. В их числе - три новых лекарства от коронавируса, стоимость которых была снижена в 2 раза.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Цены на лекарства

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