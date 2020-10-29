Президент: Локдаун из-за COVID в России не планируется

Президент России Владимир Путин заявил, что вводить тотальные ограничительные меры - общенациональный локдаун - из-за пандемии коронавируса в стране не планируют.

"Ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику, стала эпидемия коронавируса. Мы видим, с каким серьезным спадом столкнулись развитые и развивающиеся экономики", - начал президент свое выступление на форуме "Россия зовет!".

По его словам, для России безусловным приоритетом является защита жизни и здоровья населения, исходя из этого выстраиваются действия властей в период пандемии, формируется пакет антикризисных мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, доходов граждан.

Общий объем федеральных средств поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП, сказал глава государства.

Владимир Путин убежден, что, хотя в некоторых странах эта цифра выглядит солиднее, принятые решения оказались своевременными и эффективными, удалось заметно смягчить последствия коронавируса для нашей экономики: ее спад оказался меньше, чем во многих других странах. "Однако риски еще конечно сохраняются", - отметил президент, добавив, что власти сейчас четко понимают, как надо действовать.

"Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается", - заявил глава государства.