Путин: Мы не будем вводить запретительные меры в цифровой сфере

В сфере цифровой безопасности Россия не будет следовать уже сложившимся схемам, она создаст свою. При этом никаких жестких запретительных мер здесь не будет, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы участников 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

"Мы не планируем здесь следовать каким-то уже сложившимся схемам. Вы спрашиваете, хотим ли мы использовать китайскую схему защиты информации или европейскую. У нас будет российская", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что цифровая сфера чрезвычайно важна, поскольку вплотную связана с правами человека. "Он имеет право на то, чтобы защитить себя, свою семью от злоупотреблений в это сфере", - отметил он.

"Мы будем действовать очень аккуратно, с тем чтобы эта сфера деятельности не была у нас заморожена и позволяла развеваться и социальному направлению, и экономике, и здравоохранению, всем сферам нашей жизни, но в то же время люди чувствовали себя защищенными", - заявил Путин.

"Я сейчас не буду говорить об окончательных решениях, мы думаем над этим. Но таких вот запретительных мер, которые бы свели на нет саму идею, мы конечно, внедрять не намерены", - добавил он.