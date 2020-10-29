Путин назвал политически мотивированным отказ ряда стран от газа

Природный газ один из самых экологически чистых видов топлива, отказ ряда стран от этого источника энергии сложно объяснить чем-то кроме политических мотивов, считает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы участников 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

По словам главы государства, можно понять тех, кто отказывается от атомной энергетики и от угля в пользу "зеленой" энергетики. "Самый чистый углеводород - это газ. Там почти нет выбросов. Я не понимаю, почему в некоторых странах, которые борются за экологическую чистоту, поднимается вопрос об ограничении на использование "голубого топлива". Ничем другим, кроме каких-то политических соображений, я объяснить такую позицию не могу", - отметил Путин.

Он также раскритиковал попытки отдельных государств помешать газовым проектам России. "Да, это (запасы природного газа - прим. "РГ") наше естественное конкурентное преимущество, почему же кто-то считает, что нужно нерыночным способом его ограничивать? Я считаю, что это неправильно, несправедливо и абсолютно нерыночно", - сказал он.