Путин: Нельзя допустить резкого роста цен на жилье

Президент России Владимир Путин призвал увеличить предложение на рынке жилья, чтобы не допустить роста цен и тем самым не свести на нет положительный эффект от программы льготной ипотеки. Он также сообщил, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2021 года, а объем бюджетных средств на сельскую ипотеку увеличится практически втрое.

"С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Иначе весь эффект от снижения ставок сойдет на нет, сведется к нулю", - заявил он в ходе выступления на в 12-м инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

В этой связи, считает глава государства, особое внимание нужно уделить инфраструктурному обеспечению жилищного строительства и в целом развитию региональной инфраструктуры - автомобильных дорог, коммунальных сетей, общественного транспорта, социальных объектов.

Что же касается самой льготной ипотеки, то программа признана эффективной. "Объем выданной ипотеки по ставке 6,5% за год станет рекордным для страны и превысит 3,5 трлн рублей", - сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что тем самым государство не только поставило плечо строительной отрасли, но помогло сформировать дополнительный спрос на продукцию смежных секторов экономики, где также заняты миллионы граждан.

"Принято решение продлить программу льготного ипотечного кредитования до 1 июля 2021 года, - заявил президент. - Также добавим значительные средства из федерального бюджета для развития сельской ипотеки, увеличив их в следующем году практически втрое".