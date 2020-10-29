Путин о Карабахе: Здесь нет простых решений, узел сложно завязан

Решение конфликта в Нагорном Карабахе не может быть простым, у каждой стороны своя правда, "узел сложно завязан", считает президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на один из вопросов на форуме "Россия зовет!", глава государства напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений - сначала в Азербайджане, затем в Нагорном Карабахе. "Руководство Советского союза не приняло действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами", - отметил он.

Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана оказались под контролем Армении. "Азербайджан говорит о том, что эти 7 районов - они не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. И Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории и разбираться с Нагорным Карабахом", - рассказал Владимир Путин.

"У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан", - подчеркнул он.

Путин рассказал, что Россия считает возможной передачу Азербайджану ряда районов, занятых Арменией. "Мы изначально исходили из того, что нужно говорить… о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее", - сказал он.

Долгосрочное урегулирование заключается в том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы еще и возможности для эффективного регионального развития, отметил президент.

"На первом этапе нужно прекратить боевые действия, прекратить гибель людей, сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями Россией, США, Францией, с участием других участников этой Минской группы - там много стран, включая Турцию, ряд европейских государств - на основе этой работы найти консенсус и баланс интересов. Это можно сделать", - сказал Путин.