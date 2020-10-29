Путин обсудил с Костиным поддержку бизнеса и граждан

Новости

Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов 18:09
Москвичам пообещали сухой ноябрь и теплую зиму 17:52
Рядом с Парижем задержали человека, планировавшего нападение около церкви 17:49
В Госдуме прокомментировали нападение в Ницце 17:39
МИД РФ: Эпидемическая ситуация на туристических направлениях ухудшается 17:22
Медведев призвал государство не бояться искусственного интеллекта 17:18
В Ницце допросили террориста, напавшего с ножом на прихожан 17:15
В Минске начнут готовить пилотов гражданской авиации 17:13
В Москве автобусы "Социального патруля" будут работать круглосуточно 17:01
Путин: Мы не форсируем процесс интеграции с Беларусью 16:57
Минюст включил в перечень экстремистских организаций АУЕ 16:44
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США 16:37
Путин назвал политически мотивированным отказ ряда стран от газа 16:21
УЕФА отреагировал на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ 16:19
Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США 16:18
В Югре двое рабочих погибли при ремонте газопровода 16:10
В Лионе задержан вооруженный ножом человек 16:09
Путин направил Макрону соболезнования после терактов во Франции 16:04
Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам 16:04
В Турции выставили на продажу 1700-летнюю ассирийскую церковь 16:01
Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы 15:59
Видео: В Японии почтили память Рихарда Зорге 15:56
В Москве откроют завод по производству систем транспортировки вирусов 15:50
Мошенник украл автомобиль под видом аренды 15:48
Сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детский дом 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 17:42
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Костиным поддержку бизнеса и граждан

Текст: Кира Латухина
ВТБ отметил 30-летие со дня основания. За это время банк стал одним из самых крупных в стране и работает весьма эффективно, оценил Владимир Путин на встрече с главой ВТБ. Экономика переживает кризис достаточно успешно, растет доверие граждан к банкам, а принятые властями меры помогли тем, кому это было особенно нужно, отметил Андрей Костин.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Мы живем в сложные времена", - сказал президент, отметив участие ВТБ в реализации мероприятий по поддержке экономики и граждан. "Подтверждается то, о чем вы говорили: экономика России в целом и банковский сектор в частности, прошли с минимальными потерями этот период", - констатировал Костин. Работа по поддержке шла по двум направлениям. Первый - реструктуризация кредитов компаниям примерно на 1,6 трлн рублей, что позволило им высвободить средства и пройти сложный период. Особый упор был на госпрограммы по малому и среднему бизнесу, сообщил докладчик. Популярной мерой стали и беспроцентные кредиты на выплату зарплат.

Фото: Россия 24
Путин рассказал о мерах по борьбе с бедностью в России

Только через банк ВТБ было предоставлено кредитов 26 тысячам предприятий на сумму более 105 млрд рублей, привел цифры докладчик. Свыше 370 тысяч кредитов на сумму более 300 млрд рублей выдали гражданам. Сроки "каникул" потихоньку заканчиваются и примерно 90 процентов граждан кредит обслуживают, хотя банк относится к этому достаточно либерально, сказал Костин. Например, если у человека сложности по жизни или семейная драма, он может получить "каникулы" - такую меру ввели в ВТБ, заметил он.

"Особый интерес вызвала, конечно, ипотека под 6,5 процентов", - сообщил глава банка. Более 40 тысяч семей ее получили, а ВТБ пошел еще дальше и снизил процент до 6,1. Успешно реализуется ипотека для семей с двумя детьми. "Это, конечно, существенно помогло не только людям, но и нашей строительной индустрии развиваться, и в целом мы видим, что компании продолжают брать деньги - это значит, что у них есть интерес к развитию производства", - заявил Костин. В этом году темп прироста кредитного портфеля для корпоративных клиентов может составить порядка 15 процентов, спрогнозировал он. И около 20 для малого бизнеса. "Это говорит о том, что экономика переживает этот кризис достаточно успешно", - оценил глава ВТБ. Но четвертый квартал будет непростым, ожидает Костин: по всему миру усиливается коронавирус.

Меры, принятые властями, нацелены точечно, и это очень правильно, считает Костин. "Они помогали тем отраслям, компаниям, гражданам, которые наиболее нуждались, и это позволило нам пройти этот период достаточно хорошо", - пояснил он.

И доверие к банковскому сектору растет: люди больше хранят средств в банках. В ВТБ рост около 16 процентов, общая цифра - 6 трлн рублей. "Приток средств идет, значит, люди продолжают доверять банкам, и это, конечно, хороший сигнал", - заключил он, сделав вывод, что банковский сектор пройдет этот год достаточно успешно.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин предоставил новую отсрочку по налогам для малого бизнеса

Президент спросил про участие в инфраструктурных проектах. "Нам это интересно и мы давно этим занимаемся", - ответил Костин. В ближайшее время начнется строительство развязки платных дорог в Санкт-Петербурге, работа закончится в 2024 году - треть средств дает ВТБ. Также есть договоренность об участии в строительстве метрополитена в "северной столице" и по созданию комплексной системы работы с отходами. Занимается банк и строительством нового аэропорта в Геленджике.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Президент Компании Финансы ВТБ Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
За сутки в России подтверждено 17 717 случаев COVID-19 в 85 регионах
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье