Путин обсудил с Костиным поддержку бизнеса и граждан

ВТБ отметил 30-летие со дня основания. За это время банк стал одним из самых крупных в стране и работает весьма эффективно, оценил Владимир Путин на встрече с главой ВТБ. Экономика переживает кризис достаточно успешно, растет доверие граждан к банкам, а принятые властями меры помогли тем, кому это было особенно нужно, отметил Андрей Костин.

"Мы живем в сложные времена", - сказал президент, отметив участие ВТБ в реализации мероприятий по поддержке экономики и граждан. "Подтверждается то, о чем вы говорили: экономика России в целом и банковский сектор в частности, прошли с минимальными потерями этот период", - констатировал Костин. Работа по поддержке шла по двум направлениям. Первый - реструктуризация кредитов компаниям примерно на 1,6 трлн рублей, что позволило им высвободить средства и пройти сложный период. Особый упор был на госпрограммы по малому и среднему бизнесу, сообщил докладчик. Популярной мерой стали и беспроцентные кредиты на выплату зарплат.

Только через банк ВТБ было предоставлено кредитов 26 тысячам предприятий на сумму более 105 млрд рублей, привел цифры докладчик. Свыше 370 тысяч кредитов на сумму более 300 млрд рублей выдали гражданам. Сроки "каникул" потихоньку заканчиваются и примерно 90 процентов граждан кредит обслуживают, хотя банк относится к этому достаточно либерально, сказал Костин. Например, если у человека сложности по жизни или семейная драма, он может получить "каникулы" - такую меру ввели в ВТБ, заметил он.

"Особый интерес вызвала, конечно, ипотека под 6,5 процентов", - сообщил глава банка. Более 40 тысяч семей ее получили, а ВТБ пошел еще дальше и снизил процент до 6,1. Успешно реализуется ипотека для семей с двумя детьми. "Это, конечно, существенно помогло не только людям, но и нашей строительной индустрии развиваться, и в целом мы видим, что компании продолжают брать деньги - это значит, что у них есть интерес к развитию производства", - заявил Костин. В этом году темп прироста кредитного портфеля для корпоративных клиентов может составить порядка 15 процентов, спрогнозировал он. И около 20 для малого бизнеса. "Это говорит о том, что экономика переживает этот кризис достаточно успешно", - оценил глава ВТБ. Но четвертый квартал будет непростым, ожидает Костин: по всему миру усиливается коронавирус.

Меры, принятые властями, нацелены точечно, и это очень правильно, считает Костин. "Они помогали тем отраслям, компаниям, гражданам, которые наиболее нуждались, и это позволило нам пройти этот период достаточно хорошо", - пояснил он.

И доверие к банковскому сектору растет: люди больше хранят средств в банках. В ВТБ рост около 16 процентов, общая цифра - 6 трлн рублей. "Приток средств идет, значит, люди продолжают доверять банкам, и это, конечно, хороший сигнал", - заключил он, сделав вывод, что банковский сектор пройдет этот год достаточно успешно.

Президент спросил про участие в инфраструктурных проектах. "Нам это интересно и мы давно этим занимаемся", - ответил Костин. В ближайшее время начнется строительство развязки платных дорог в Санкт-Петербурге, работа закончится в 2024 году - треть средств дает ВТБ. Также есть договоренность об участии в строительстве метрополитена в "северной столице" и по созданию комплексной системы работы с отходами. Занимается банк и строительством нового аэропорта в Геленджике.