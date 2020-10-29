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29.10.2020 16:37
Рубрика: Власть

Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США

Текст: Татьяна Замахина

На заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о судьбе доллара после выборов американского президента, намеченных на 3 ноября.

Фото: iStock
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Задавший вопрос участник форума предположил, что, "если Джо Байден станет президентом, то стоимость доллара на мировых рынках снизится".

"Что касается того, что произойдет с долларом после возможной победы господина Байдена, - нам трудно об этом сейчас судить", - сказал Путин.

Он отметил, что пока неясно, как повлияет на доллар, "если будут реализовываться с социальной точки зрения очень выигрышные проекты", а именно - как это скажется на устойчивости бюджетной системы и экономики в целом.

По словам президента РФ, если у власти останется команда Дональда Трампа, то предсказуемость будет выше. "Потому что понятно, что он делал за предыдущие четыре года", - пояснил Путин, добавив, что "сохранение той линии, которая нам уже понятна, дает больше возможностей прогнозировать".

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Президент напомнил, что доллар не просто национальная валюта крупнейшей экономики, но и резервная валюта, то есть колебания ее курса отразятся на всех странах. "Поэтому мы стараемся увеличить суверенитет России", - пояснил глава государства. Он подчеркнул, что властям РФ "уже удалось отстегнуть экономику от колебания цен на мировых торговых площадках, от цен на сырье, нефть, газ".

Сохраняется и устойчивость экономики с точки зрения колебания рубля, принимаются меры для устойчивости его курса. "Важен не сам курс, а его стабильность", - добавил Путин.

- Надеемся, что несмотря ни на какие колебания в США, мы сможем сохранить такие позиции внутри страны, - резюмировал он.

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