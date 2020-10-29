Путин рассказал о мерах по борьбе с бедностью в России

Количество бедных в России за 20 лет сократилось более чем в два раза, государство оказывает постоянную поддержку гражданам с небольшими доходами, при этом акцент делается на адресные меры. Об этом рассказал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы участников 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

"В условиях пандемии практически во всех странах мира увеличивается количество людей, живущих за чертой бедности. К сожалению, это имеет место быть и в России", - отметил российский лидер.

При этом он напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились более 40 млн россиян, в последующие годы эта цифра уменьшалась, правда, имел место всплеск уменьшения доходов в 2015 году, потом опять пошел процесс снижения числа бедных. В итоге их количество уменьшилось более чем в два раза с 2000 года.

"Но это совсем не значит, что эта ситуация нас устраивает. Конечно, нет. Мы уже внесли поправку в Конституцию РФ о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума", - подчеркнул президент.

Он также рассказал об инструментах адресной поддержки людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Значительная часть мер поддержки рассчитана на семьи с детьми разных возрастов - от нуля до трех лет, от трех до семи лет, указал глава государства. "Потом ввели еще поддержку семей с детьми до 16 лет, дважды выплачивали им по 10 тысяч рублей единовременно, - напомнил Путин. - Я уже не говорю о материнском капитале, он теперь выделяется и семье, в которой родился первый ребенок, и мы его постоянно индексируем".

По мнению Путина, есть и еще один, "генеральный способ" для борьбы с бедностью в России. Это "изменение структуры российской экономики, создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест". Для этого, считает он, необходимо привлекать инвестиции, в первую очередь - частные, и развивать цифровые технологии.

Видео: RT