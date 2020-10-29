Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам

Владимир Путин заявил, что относится с осторожностью, но пониманием к нетрадиционных бракам.

"Я говорю "с пониманием", хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но осторожно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно детей на свет не производят", - с улыбкой пояснил российский президент свою позицию, отвечая на вопрос участника форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" о возможности внедрения нетрадиционных методов денежно-кредитной политики.

Путин подчеркнул, что в России с определенной осторожностью, но пониманием относятся вообще ко всяким нетрадиционным формам. "В этой сфере нетрадиционные методы регулирования, наверное, в известных случаях хороши", - констатировал российский лидер. "Подходят ли они для нашей экономики? И именно сегодня? Это вопрос", - сказал Путин и добавил, что российские власти "очень внимательно следят за тем, что происходит в некоторых странах, какие меры там принимаются, насколько эффективны эти меры".