Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы

Россия должна придерживаться правил, которые позволили сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию, потому что "нам не к кому идти с протянутой рукой", в отличие от стран Европы, заявил Владимир Путин.

Президент в ходе выступления на форуме "Россия зовет!" привел примеры экономической политики некоторых стран, когда государство, центральный банк, скупает облигации - "это просто эмиссия, которая ведет к увеличению денежной массы, может привести к росту инфляции". "Мы к этому должны очень внимательно относиться. У нас действительно в рамках целевых показателей находится инфляция, где-то в районе 4%, но опасность такая, во всяком случае для нашей страны, существует", - обратил внимание глава государства.

По его словам, рост инфляции приводит и к росту цен. "А нужно же обеспечивать социальные обязательства государства", - заявил Путин.

"Нам не к кому идти с протянутой рукой", - сказал он и отметил, что европейским странам есть к кому обратиться за помощью - к ФРГ.

"Поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы", - отметил российский лидер, добавив, что это нужно, чтобы сохранить в партнерах, в том числе частных инвесторах, уверенность в фундаментальных основах здорового развития российской экономики.