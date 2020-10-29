Путин: Рост экономики России начнется через год

Президент России Владимир Путин заявил, что через год в России можно ожидать роста экономики.

"Спад экономики у нас будет, конечно, но он будет значительно меньше, чем в других странах", - заявил он, отвечая на вопросы участников 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

По словам главы государства, в этом году спад составит "где-то в пределах 4%", в следующем году ожидается порядка 4,2%. "А через год уже будет рост, в том числе рост профицита (бюджета)", - заявил Путин. "В этом году дефицит бюджет 4,4%, в следующем - 2,4%, а через год - профицит 1%. И рост экономики будет восстанавливаться в эти же сроки", - добавил он.

"В целом я настроен скорее оптимистично, чем пессимистично", - заключил Владимир Путин.