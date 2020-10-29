Путин: В РФ не допустили всплеска инфляции и сохранили стабильность

Принятые властями РФ меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными, считает Путин. По его словам, удалось смягчить спад в экономике - он оказался даже меньше, чем во многих других странах мира.

- Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках, - сказал глава государства.

На этой прочной основе власти РФ, по его словам, продолжат выстраивать "дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, чтобы преодолеть спад". Хотя риски еще сохраняются, не отрицает Владимир Путин.

Президент напомнил, что предстоит восстановить занятость и вернуть национальную экономику на траекторию роста.

Путин также сообщил о том, что размещение российских активов на долговых рынках принесло рекордную сумму за последние годы. И это произошло, несмотря на нынешний сложный период.

- С начала года отечественные эмитенты привлекли на публичных долговых рынках 37 миллиардов долларов, а размещения на рынке акций принесли еще более 6 миллиардов долларов, - заявил глава государства, добавив, что это рекорд.