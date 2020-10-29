Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США

Действующая администрация США 46 раз вводила новые санкции в отношении России, заявил президент Владимир Путин.

"Действующая администрация 46 раз вводила новые санкции в отношении России и наших юридических лиц и экономических операторов. 46 раз! Такого еще никогда не было. Но в то же время на 30% за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения", - заявил глава государства на форуме "Россия зовет!".

Говоря о предстоящих выборах в США, он отметил, что РФ будет работать с любым американским президентом. "Мы все это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией. Надеюсь, что решения будут взвешенные. В любом случае мы чувствуем себя спокойно", - сказал Путин.