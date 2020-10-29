Несмотря на трудности на фоне пандемии, властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции. На этой прочной основе предстоит преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста, заявил Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" Президент предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса, а также заверил: тотальных ограничений и локдауна в России не планируется. Ожидать роста экономики можно через год.

Из-за пандемии форум впервые прошел в дистанционном режиме, но это не помешало инвесторам со всего мира откровенно обсудить волнующие вопросы и задать их президенту.

Локдауна не будет

Пандемия вызвала серьезный спад по всему миру. "Для России безусловный приоритет - защита жизни и здоровья граждан, - заявил Путин. - В этой логике мы выстраиваем и будем выстраивать действия". Был принят пакет антикризисных мер. Объем поддержки в этом году - около 4,5 процента ВВП. Удалось заметно смягчить последствия для отечественной экономики. Но риски сохраняются.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы готовы сейчас к работе в условиях эпидемии гораздо лучше", - считает президент. "Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается", - объявил он. Но с учетом рекомендаций врачей и ситуации в конкретном регионе вполне могут приниматься "оправданные точечные решения", которые позволят защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций. Путин призвал работодателей проявить социальную ответственность.

Бизнес снова получит отсрочку

Власти нацелены донастраивать меры поддержки предпринимателей. Особый акцент - на малый и средний бизнес. Для таких компаний уже вдвое снижены страховые взносы. В пострадавших от пандемии отраслях для них есть отсрочки по налогам и страховым взносам за первый квартал и предусмотрена продолжительность отсрочки до полугода. Но не все могли восстановить свое положение, например в общепите. Поэтому президент предложил продлить отсрочку на три месяца. Еще одна мера - распространение моратория на плановые проверки на следующий год.

Государство нацелено донастраивать меры поддержки предприятий, особый акцент - на малый и средний бизнес

"В целом мы действуем весьма эффективно, но видим в то же время, что далеко не до всех доходят эти меры поддержки в силу целого ряда причин. Правительство, в том числе по моему поручению, думает, готовит дальнейшие шаги в этой сфере", - также заявил Путин.

"Несмотря на трудности, России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынке", - констатировал президент. "На этой прочной основе будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, для того чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста", - заявил он.

Сработала и целевая поддержка граждан. Объем выданных ипотечных кредитов станет рекордным в этом году и превысит 3,5 трлн рублей, в том числе благодаря льготной ипотеке под 6,5 процента годовых, заявил президент. Мера будет продлена до 1 июля, и втрое больше средств будет добавлено в 2021 году на сельскую ипотеку. При этом надо увеличить предложения на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье, поручил Путин: иначе эффект от снижения ставок сведется к нулю.

Движение капитала в Россию

"Стимулирование инвестиционной активности - наша приоритетная задача", - заявил президент. Компаний, которые хотят работать на российском рынке, становится все больше. Возврат капиталов в виде иностранных инвестиций - тоже хорошо. "Мы не ограничиваем движение капиталов и не собираемся ограничивать - это наша принципиальная позиция", - обозначил Путин.

"Все это в целом настраивает нас на оптимистический лад", - продолжил президент. Спад экономики будет значительно меньше, чем в других странах, сказал он: "Примерно 4 процента в этом году, минус 4,2 процента в следующем, а через год уже будет явный рост". Плавающий курс рубля позволяет смягчить происходящее на мировых рынках, в том числе и энергоносителей. А бюджетное правило - преумножить резервы. И хотя из-за пандемии достижение некоторых национальных целей развития сдвинули, финансирование крупных инвестпроектов выросло, а реализовать их могут раньше.

Золотовалютные резервы России на середину октября составили 585 млрд долларов, размер ФНБ - около 176 млрд долларов. Инфляция - около 4 процентов, сохраняется одна из наименьших в мире долговых нагрузок. "Все это дает нам возможность чувствовать себя уверенно", - заявил Путин. Россия должна придерживаться правил, которые позволили сохранить здоровую экономическую ситуацию, считает он. "Хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью. Вы понимаете, кого я имею в виду, - ФРГ", - сказал он. "Нам не к кому идти с протянутой рукой", - пояснил президент.

Путин также сообщил, что Россия не будет использовать иностранные модели регулирования интернета, а создаст свою. Запретительных мер в киберпространстве, которые свели бы на нет саму его идею, не будет. Но власти думают над защитой персональных данных при цифровизации.

Вакцина для всех

Иностранных бизнесменов интересовала судьба российских вакцин. Президент объяснил: препараты хорошие, главное - чтобы были безопасны и эффективны. И в наших двух вакцинах эти требования обеспечены, на подходе и третья, сказал он. "Вопрос сейчас только в одном - обеспечить необходимый объем промышленного производства", - сказал Путин. И здесь есть проблемы, связанные с оборудованием для массового производства, заметил он.

"Прежде всего мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан РФ", - продолжил президент. Но и работа на внешних рынках идет. "И здесь мы готовы и обеспечить продажу интеллектуальной собственности, и - что самое главное - пойти на то, чтобы производить эти вакцины на производственных площадках наших зарубежных партнеров", - объявил Путин. "Не в ущерб вакцинации в самой России, поскольку мы должны еще приобрести или создать это оборудование, мы готовы работать с нашими инопартнерами", - добавил он и объявил, что к массовой вакцинации можно будет приступить в конце года.