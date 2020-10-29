Из-за пандемии форум впервые прошел в дистанционном режиме, но это не помешало инвесторам со всего мира откровенно обсудить волнующие вопросы и задать их президенту.
Локдауна не будет
Пандемия вызвала серьезный спад по всему миру. "Для России безусловный приоритет - защита жизни и здоровья граждан, - заявил Путин. - В этой логике мы выстраиваем и будем выстраивать действия". Был принят пакет антикризисных мер. Объем поддержки в этом году - около 4,5 процента ВВП. Удалось заметно смягчить последствия для отечественной экономики. Но риски сохраняются.
"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы готовы сейчас к работе в условиях эпидемии гораздо лучше", - считает президент. "Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается", - объявил он. Но с учетом рекомендаций врачей и ситуации в конкретном регионе вполне могут приниматься "оправданные точечные решения", которые позволят защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций. Путин призвал работодателей проявить социальную ответственность.
Бизнес снова получит отсрочку
Власти нацелены донастраивать меры поддержки предпринимателей. Особый акцент - на малый и средний бизнес. Для таких компаний уже вдвое снижены страховые взносы. В пострадавших от пандемии отраслях для них есть отсрочки по налогам и страховым взносам за первый квартал и предусмотрена продолжительность отсрочки до полугода. Но не все могли восстановить свое положение, например в общепите. Поэтому президент предложил продлить отсрочку на три месяца. Еще одна мера - распространение моратория на плановые проверки на следующий год.
"В целом мы действуем весьма эффективно, но видим в то же время, что далеко не до всех доходят эти меры поддержки в силу целого ряда причин. Правительство, в том числе по моему поручению, думает, готовит дальнейшие шаги в этой сфере", - также заявил Путин.
"Несмотря на трудности, России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынке", - констатировал президент. "На этой прочной основе будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, для того чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста", - заявил он.
Сработала и целевая поддержка граждан. Объем выданных ипотечных кредитов станет рекордным в этом году и превысит 3,5 трлн рублей, в том числе благодаря льготной ипотеке под 6,5 процента годовых, заявил президент. Мера будет продлена до 1 июля, и втрое больше средств будет добавлено в 2021 году на сельскую ипотеку. При этом надо увеличить предложения на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье, поручил Путин: иначе эффект от снижения ставок сведется к нулю.
Движение капитала в Россию
"Стимулирование инвестиционной активности - наша приоритетная задача", - заявил президент. Компаний, которые хотят работать на российском рынке, становится все больше. Возврат капиталов в виде иностранных инвестиций - тоже хорошо. "Мы не ограничиваем движение капиталов и не собираемся ограничивать - это наша принципиальная позиция", - обозначил Путин.
"Все это в целом настраивает нас на оптимистический лад", - продолжил президент. Спад экономики будет значительно меньше, чем в других странах, сказал он: "Примерно 4 процента в этом году, минус 4,2 процента в следующем, а через год уже будет явный рост". Плавающий курс рубля позволяет смягчить происходящее на мировых рынках, в том числе и энергоносителей. А бюджетное правило - преумножить резервы. И хотя из-за пандемии достижение некоторых национальных целей развития сдвинули, финансирование крупных инвестпроектов выросло, а реализовать их могут раньше.
Золотовалютные резервы России на середину октября составили 585 млрд долларов, размер ФНБ - около 176 млрд долларов. Инфляция - около 4 процентов, сохраняется одна из наименьших в мире долговых нагрузок. "Все это дает нам возможность чувствовать себя уверенно", - заявил Путин. Россия должна придерживаться правил, которые позволили сохранить здоровую экономическую ситуацию, считает он. "Хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью. Вы понимаете, кого я имею в виду, - ФРГ", - сказал он. "Нам не к кому идти с протянутой рукой", - пояснил президент.
Путин также сообщил, что Россия не будет использовать иностранные модели регулирования интернета, а создаст свою. Запретительных мер в киберпространстве, которые свели бы на нет саму его идею, не будет. Но власти думают над защитой персональных данных при цифровизации.
Вакцина для всех
Иностранных бизнесменов интересовала судьба российских вакцин. Президент объяснил: препараты хорошие, главное - чтобы были безопасны и эффективны. И в наших двух вакцинах эти требования обеспечены, на подходе и третья, сказал он. "Вопрос сейчас только в одном - обеспечить необходимый объем промышленного производства", - сказал Путин. И здесь есть проблемы, связанные с оборудованием для массового производства, заметил он.
"Прежде всего мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан РФ", - продолжил президент. Но и работа на внешних рынках идет. "И здесь мы готовы и обеспечить продажу интеллектуальной собственности, и - что самое главное - пойти на то, чтобы производить эти вакцины на производственных площадках наших зарубежных партнеров", - объявил Путин. "Не в ущерб вакцинации в самой России, поскольку мы должны еще приобрести или создать это оборудование, мы готовы работать с нашими инопартнерами", - добавил он и объявил, что к массовой вакцинации можно будет приступить в конце года.