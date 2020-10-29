Рационализаторство 2.0: смена советской парадигмы

Как выйти на новый уровень производительности с помощью своих сотрудников? Как можно запустить фактор личной инициативы на местах, направив его на повышение производительности труда и создание продуктов высокого качества? Как создать комфортные условия для рационализаторов и изобретателей на предприятии? Эти вопросы стали главным предметом дискуссии в рамках пленарной сессии деловой программы VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020.

С 2019 года в России реализуется национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". С 2021 года партнером нацпроекта станет Ворлдскиллс Россия, подчеркнул заместитель министра экономического развития Российской Федерации Петр Засельский: "Мы будем работать по двум трекам, один из которых является треком по рационализаторству. Мы хотим создать единую систему на федеральном уровне, при которой работники, которые предлагают свои идеи, будут понимать, как это работает".

В рамках национального проекта будет организован Кубок рационализации - чемпионат среди сотрудников, которые прошли обучение в области рационализаторства. "Возрождение этого движения сможет дать масштабный эффект для роста производительности труда и технологического рывка российской экономики", - убежден Петр Засельский.

"Для нас основная задача - насыщение, обогащение тех людей, которые готовы выйти в рационализаторскую позицию, новыми знаниями, умениями и техниками", - отметил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов. "Раньше, во времена СССР, рационализация производства была в первую очередь направлена на снижение издержек. Для современного мира характерно, что специалисты способны переносить свои умения на другие отрасли и впитывать мнение других. В этом отношении деятельность рационализатора все больше становится похожа на деятельность предпринимателя, который мыслит не только в отношении того предмета и объекта, которыми владеет, но и способен внедрять прогрессивные технологии и создавать новые продукты".

И.о. Директора корпоративного университета СИБУРа Марина Деревлева отметила, что, говоря о производительности труда, нужно учитывать еще и скорость запуска новых проектов и продуктов в ответ на вызовы рынка. В СИБУРе в 2019 году запустили проект "Менделеевский спринт". "Мы предлагаем сотрудникам заявиться в проработку гипотез, идей по разработке новых продуктов нефтехимии. Таких спринтов мы провели уже 3, переработали 21 проект, 5 проектов мы выносим на инвестиционный комитет", - рассказала Деревлева.

Как подчеркнула директор по управлению персоналом ГК "Ростех" Юлия Цветкова, рационализаторство - это всегда творческий подход, его надо поощрять и развивать: "Творчество - это умение видеть связь между несвязанными, казалось бы, явлениями - это ассоциативное мышление, базовая предпосылка рационализаторства. И чем сильнее ты разрабатываешь эту мышцу, тем активнее ты пользуешься своими способностями. Чемпионами ведь не рождаются. Это умение экспериментировать. Это позволяет генерировать новые идеи и сочетать их".

Пресс-релиз предоставлен Ворлдскиллс Россия