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29.10.2020 09:55
Рубрика: Общество

Анализы в лабораторию ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова начал доставлять беспилотник

Текст: Любовь Проценко

По территории городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова начал курсировать беспилотный автомобиль, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. В тестовом режиме он перевозит биоматериалы из различных корпусов в лабораторию клиники.

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Его использование подтолкнули ускорить карантинные ограничения, связанных с пандемией коронавируса. Беспилотный автомобиль, используемый для доставки анализов и лекарств, тем самым ограждает врачей и других работников от лишних контактов с биоматериалами. Маршрут движения автомобиля проработан таким образом, чтобы организовать правильное и безопасное движение по территории больницы. Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова выбрана в качестве площадки для старта этого проекта неслучайно. Территория у нее 19 гектаров и отлично подходит для тестирования и апробации беспилотника в деле.

- Ежедневно в клиническую лабораторию наши медсестры доставляют порядка 570 анализов, проходя в среднем 10 тысяч шагов. Беспилотный автомобиль, курсирующий по территории больницы, стал для нас хорошим подспорьем. В освободившееся время наши медицинские сестры выполняют их другие функциональные обязанности, - рассказывает Елена Коротина, главная медсестра больницы.

Пока движение автомобиля-беспилотника проходит в тестовом режиме со специально обученным водителем-испытателем, но вскоре автомобиль сможет передвигаться самостоятельно.

Справка "РГ"

Автомобиль был спроектирован совместно с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) на базе серийного легкового автомобиля, в который было установлено оборудование и программное обеспечение, позволяющее автомобилю двигаться самостоятельно, без помощи водителя.

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