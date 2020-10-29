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29.10.2020 14:55
Рубрика: Общество

Более 1,5 тысяч детей прошли лечение в центре детского инсульта Морозовской больницы

Текст: Любовь Проценко

Сегодня, во Всемирный день борьбы с инсультом, самое время вспомнить об уникальном Центре для лечения цереброваскулярной патологии у детей и подростков - единственном в России Центре детского инсульта, работающем уже шесть лет в Морозовской больнице. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, здесь создан полный цикл лечения цереброваскулярных патологий, доступны новейшие методы диагностики патологий, круглосуточная нейровизуализация и необходимое оборудование для незамедлительного лечения, что является уникальным опытом не только для Москвы и России, но в международной практике.

Фото: Геннадий Аносов
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С момента открытия центра в 2014 году в нем прошли лечение более 1,5 тысяч маленьких пациентов, не только из Москвы, но и из регионов.

- Ежегодно к нам обращается порядка 500-550 пациентов как в стационар, так и амбулаторно. Многие пациенты нуждаются в повторных госпитализациях - до 2-3 в год - для контроля эффективности проводимой терапии и оценки состояния церебральных сосудов. С начала 2020 года в стационаре была оказана стационарная помощь 261 ребенку с диагностированной патологией церебральных сосудов, 82 детям оказана помощь амбулаторно. Особенности детского инсульта требуют проведения широкого спектра дифференциальной диагностики и лечения в профильном отделении: к лечению и наблюдению пациентов с цереброваскулярной патологией привлекаются практически все отделения больницы, - рассказала руководитель центра кандидат медицинских наук, врач-невролог Инна Олеговна Щедеркина.

Как отмечают специалисты, симптомы детского инсульта могут быть разными в зависимости от возраста ребенка. Интенсивная головная боль, рвота, судороги, слабость в конечностях, слабость в лице и онемение лица или языка, нарушение зрения... Если у ребенка наблюдаются хотя бы некоторые из этих симптомов, врачи советуют незамедлительно вызывать скорую помощь и проводить поиск причины в условиях стационара.

Благодаря отлаженному взаимодействию со службой скорой помощи, возможностям нейрореанимации, круглосуточным КТ, МРТ, гематологическим исследованиям, врачам-специалистам, подготовленным по проблеме детского инсульта, удается диагностирован инсульт в короткие сроки и незамедлительно начинать лечение. Именно сокращение времени диагностики до минимального "терапевтического окна" - 4,5 часа, позволило внедрить в практику городского здравоохранения проведение тромболизиса, тромбоэкстракции, значительно улучшив раннюю диагностику аномалий строения церебральных сосудов.

Фото: CRUCIATTI / AFP
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С 2018 года в Центре проводится прямая церебральная ангиография для выявления уточнения генеза поражения сосудов, аномалии строения церебральных сосудов, с решением вопроса о дальнейшей тактике лечения - динамическое наблюдение или оперативное лечение. Всего с 2018 года проведено 168 церебральных ангиографий.

В 2019 году врачи начали проводить хирургические вмешательства при болезни мойя-мойя, а также за год нейрохирурги выполнили более 90 оперативных вмешательств при артериовенозных мальформациях, операций при внутричерепных кровоизлияниях - удаление гематом, декомпрессионные трепанации, шунтирование и др.

Как отметила Инна Щедеркина, важно не только оказать помощь ребенку с инсультом в острейший и острый период, но и обеспечить раннюю реабилитацию таких пациентов. Эффективность данного направления работы Центра связана в Научно-практического центра детской психоневрологии, куда переводятся дети после инсульта и благодаря взаимодействию с врачами психоневрологами определяется оптимальная программа восстановительной терапии.

Для пациентов обеспечивается эффективная преемственность между детским и взрослым стационарным звеном для предотвращения повторного инсульта. На базе клиники обеспечено амбулаторное ведение пациентов, а после того, как пациенту исполняется 18 лет, информация о нем передается во взрослую инсультную сеть специалистам, курирующим "молодой" инсульт.

На амбулаторный прием в Центр детского инсульта ребенка может направить врач-невролог, педиатр, кардиолог, гематолог, инфекционист и другие специалисты, если выявлены настораживающие симптомы.

С 2019 года Центр является членом Международной организации детского инсульта, а руководитель центра вошла в состав образовательного комитета данной международной организации.

Фото: iStock
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Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы напоминает: Морозовская детская городская клиническая больница - многопрофильный скоропомощный детский стационар. У него очень широкие возможности для проведения диагностики. УЗИ, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, клинико-диагностическая лаборатория. На базе Морозовской деткой больницы сформированы и постоянно функционируют 13 Центров городской специализированной медицинской помощи для детей и подростков.

Отметим, Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно отмечается во всем мире 29 октября. Заболевание является одной из актуальных проблем современной медицины. От нарушений кровоснабжения мозга страдают как взрослые, так и дети.

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