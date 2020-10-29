На первичном рынке апартаментов комфорт- и бизнес-класса Москвы объем предложения в третьем квартале уменьшился на 13,8 процента, посчитали аналитики компании "Метриум". Общая площадь продаваемых объектов составила 360,8 тысячи квадратных метров, по сравнению со вторым кварталом она сократилась на 16 процентов.

А вот цены, напротив, растут: средняя стоимость квадратного метра на апартаменты в комфорт-классе составила 190 740 рублей, увеличившись на 1,2 процента за квартал и на 3 процента с начала года. В бизнес-классе "квадрат" в третьем квартале стоил 258 020 рублей (плюс 4,2 процента за квартал и плюс 3,1 процента с начала года).

- В третьем квартале 2020 года на локальном рынке апартаментов комфорт- и бизнес-класса прослеживались те же тенденции, что и на всем первичном рынке Москвы, - отметила Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE). - Активность покупателей привела к сокращению объема предложения и росту цен. Сокращение предложения произошло несмотря на то, что рынок пополнялся новыми проектами: за квартал состоялся релиз четырех комплексов, что соответствует показателям прошлого года.

Спрос на апартаменты в третьем квартале вырос в два раза по сравнению со вторым кварталом. Около половины из них куплены с использованием ипотеки. Программа льготной ипотеки по ставке 6,5 процента на апартаменты не распространяется, однако средняя процентная ставка при покупке апартаментов на первичном рынке составила около 8,5 процента. Такой уровень Мария Литинецкая связывает с тем, что в конце июля Центробанк понизил ключевую ставку до рекордно низких 4,25 процента. "Текущую ставку, вероятнее всего, сохранят до конца года, что будет способствовать поддержке спроса в четвертом квартале", - добавила эксперт. 24 октября регулятор второй раз подряд сохранил ставку на уровне 4,25 процента.

Больше всего апартаментов продается в северо-востоке Москвы (35,5 процента), в тройку лидеров вошли также Северный (20,8 процента) и Южный (10,1 процента) административные округа. Доля комфорт-класса в сентябре составила 47,7 процента, на бизнес-класс приходится больше половины. Наибольшая доля лотов экспонировалась в объектах на этапе отделки (46,4 процента), также заметно увеличилась доля апартаментов в корпусах на этапе монтажа - плюс 6,1 процента, до 21,1 процента.

Спрос на апартаменты в третьем квартале вырос в два раза по сравнению со вторым кварталом и будет расти в четвертом, прогнозируют эксперты

До конца года правительство планирует утвердить правовой статус апартаментов и разрешить в них регистрацию по месту жительства. Минстрой в конце октября поддержал инициативу создать рабочую группу по вопросу апартаментов, сообщил ТАСС. Как ожидают участники рынка, решение вопроса о статусе апартаментов приведет к росту спроса на них и увеличению цен, а также повышению к девелоперской активности в сегменте.