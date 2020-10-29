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29.10.2020 15:20
Рубрика: Происшествия

"Черные банкиры" заработали в Москве на отмывании денег 15 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Подпольные финансисты обналичивали и инкассировали деньги столичных предпринимателей. Суммы крутились очень немалые.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и инкассации, по обслуживанию физических лиц и оказанию услуг по переводу безналичных средств. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности. За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 0,5 процента от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм. Всего такого вознаграждения набежало свыше 15 миллионов рублей.

Фото: МВД/youtube.com
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По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении пятерых фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Это уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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