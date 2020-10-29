"Черные банкиры" заработали в Москве на отмывании денег 15 млн рублей

Подпольные финансисты обналичивали и инкассировали деньги столичных предпринимателей. Суммы крутились очень немалые.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и инкассации, по обслуживанию физических лиц и оказанию услуг по переводу безналичных средств. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности. За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 0,5 процента от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм. Всего такого вознаграждения набежало свыше 15 миллионов рублей.

По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении пятерых фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Это уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.