ЦСКА в овертайме обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Московский ЦСКА обыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ земляков из "Спартака" - 3:2. Основное время встречи завершилось вничью, а в овертайме победу армейцам принес Максим Шалунов.

Первое дерби извечных соперников в этой "регулярке" прошло почти месяц назад. Оно получилось феноменальным по сюжету и закончилось боевой победой армейцев 5:4. Болельщики имели все основания рассчитывать на такое же яркое продолжение, и в итоге вряд ли были разочарованы.

Стартовый период получился более-менее равным. "Спартак" лучше начал, ЦСКА прибавил ближе к перерыву. Серьезных моментов не создали ни те, ни другие, поэтому справедливые 0:0. Второй отрезок матча получился поинтереснее. Удаление Кулика "красно-синие" реализовали на 23-й минуте - Шалунов бросил под перекладину.

Настроение "красно-белым" чуть позже мог окончательно испортить Андронов. Капитан армейцев забил гол и принял поздравления от партнеров. Но тренерский штаб номинальных хозяев - команды уже не первый сезон делят арену в Парке Легенд - запросил видеопросмотр. И тот показал, что перед взятием ворот было положение "вне игры". Счет 1:0 остался гореть на табло до второго перерыва.

Шикарный шанс изменить ситуацию спартаковцы получили после того, как Науменков в совершенно необязательной ситуации заработал матч-штраф, ударив Талалуева клюшкой. Пять минут "несгораемого" большинства команда Олега Знарка отработала на максимальных оборотах, и успела за это время забросить дважды. Сначала бывших одноклубников огорчил Широков, а за три секунды до истечения сурового наказания Лехтеря вывел "Спартак" вперед.

Радость на преимущественно красно-белых трибунах продолжалась недолго - уже на 51-й минуте Кемпе сделал счет 2:2. Ничейный результат сохранился вплоть до завершения основного времени, что принесло обеим командам по очку. Итог вполне честный. Ну а в овертайме армейцы были активнее, и пробили-таки Гудачека в третий раз за этот вечер. Шалунов оформил дубль и принес ЦСКА непростую победу 3:2.