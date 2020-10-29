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29.10.2020 13:07

Липчанам предложили превратить увлечение в бизнес

Жители Липецкой области, которые не имеют официального места работы, но занимаются предпринимательством, могут вывести свое дело на значительно более высокий уровень. Как отметил глава региона Игорь Артамонов, для них предусмотрена возможность получить 250 тысяч рублей, заключив социальный контракт.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Он напомнил, что это направление поддержки малоимущих граждан, в том числе неофициально занятых, стоящих на учете как безработные.

- Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти, - подчеркивает Игорь Артамонов.

Фото: Минэкономразвития
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Липецкая область стала одним из первых в России регионов, вступивших в конце 2018 года в пилотный проект по преодолению бедности. Его цель - снижение уровня бедности населения в два раза. Активная фаза реализации проекта началась в 2020 году. 589,3 миллиона рублей выделено на программу повышения уровня доходов семей Липецкой области.

Основной инструмент помощи малоимущим жителям региона - социальный контракт. Это мера господдержки реализуется в области с 2014 года. За шесть лет ею воспользовались около 1600 семей. В нынешнем году в рамках проекта по преодолению бедности изменились условия предоставления помощи на основании социального контракта и значительно увеличился ее размер. За десять месяцев этого года уже заключены более 2,8 тысячи социальных контрактов. Из них 257 - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Это самое эффективное направление, по которому можно получить помощь - единовременно до 250 тысяч рублей

Игорь Артамонов напомнил, что деньги выделяются на приобретение основных средств производства. Ограничений по сферам предпринимательской деятельности нет. Главное, чтобы бизнес-план был одобрен межведомственной комиссией, которая принимает решение о заключении социального контракта. При этом составить бизнес-план помогут специалисты. Срок реализации социального контракта - до одного года.

Фото: Администрация Липецкой области
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Для граждан, занимающихся на дому репетиторством, оказанием косметических услуг, изготовлением кондитерских, ювелирных изделий и другой деятельностью, заключение такого вида социального контракта - шанс значительно повысить свой доход, официально открыв свое дело и увеличив клиентскую базу. Заключить социальный контракт на организацию ИП (в том числе в статусе самозанятого) могут граждане, не получавшие до этого в течение пяти лет выплат на организацию собственного дела в рамках госпрограмм и не зарегистрированные как ИП в течение 12 месяцев. Также заявитель не может быть студентом очной формы обучения. Кроме этого, поддержка оказывается с учетом критериев адресности и нуждаемости. Они учитывают занятость и имущество заявителя.

Кроме социального контракта на организацию ИП, шанс обрести стабильный и достойный доход дают такие направления, как прохождение профобучения и дополнительного профобразования, а также поиск работы. На первое из них оказывается помощь в размере до 30 тысяч рублей единовременно и 10515 рублей ежемесячно. На второе - 10515 рублей ежемесячно.

Подать заявление и документы можно в МФЦ "Мои документы". Подробности по телефону 8-800-450-48-48, добавочный 2.

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