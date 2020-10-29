Липчанам предложили превратить увлечение в бизнес

Он напомнил, что это направление поддержки малоимущих граждан, в том числе неофициально занятых, стоящих на учете как безработные.
- Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти, - подчеркивает Игорь Артамонов.
Липецкая область стала одним из первых в России регионов, вступивших в конце 2018 года в пилотный проект по преодолению бедности. Его цель - снижение уровня бедности населения в два раза. Активная фаза реализации проекта началась в 2020 году. 589,3 миллиона рублей выделено на программу повышения уровня доходов семей Липецкой области.
Основной инструмент помощи малоимущим жителям региона - социальный контракт. Это мера господдержки реализуется в области с 2014 года. За шесть лет ею воспользовались около 1600 семей. В нынешнем году в рамках проекта по преодолению бедности изменились условия предоставления помощи на основании социального контракта и значительно увеличился ее размер. За десять месяцев этого года уже заключены более 2,8 тысячи социальных контрактов. Из них 257 - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Это самое эффективное направление, по которому можно получить помощь - единовременно до 250 тысяч рублей
Игорь Артамонов напомнил, что деньги выделяются на приобретение основных средств производства. Ограничений по сферам предпринимательской деятельности нет. Главное, чтобы бизнес-план был одобрен межведомственной комиссией, которая принимает решение о заключении социального контракта. При этом составить бизнес-план помогут специалисты. Срок реализации социального контракта - до одного года.
Для граждан, занимающихся на дому репетиторством, оказанием косметических услуг, изготовлением кондитерских, ювелирных изделий и другой деятельностью, заключение такого вида социального контракта - шанс значительно повысить свой доход, официально открыв свое дело и увеличив клиентскую базу. Заключить социальный контракт на организацию ИП (в том числе в статусе самозанятого) могут граждане, не получавшие до этого в течение пяти лет выплат на организацию собственного дела в рамках госпрограмм и не зарегистрированные как ИП в течение 12 месяцев. Также заявитель не может быть студентом очной формы обучения. Кроме этого, поддержка оказывается с учетом критериев адресности и нуждаемости. Они учитывают занятость и имущество заявителя.
Кроме социального контракта на организацию ИП, шанс обрести стабильный и достойный доход дают такие направления, как прохождение профобучения и дополнительного профобразования, а также поиск работы. На первое из них оказывается помощь в размере до 30 тысяч рублей единовременно и 10515 рублей ежемесячно. На второе - 10515 рублей ежемесячно.
Подать заявление и документы можно в МФЦ "Мои документы". Подробности по телефону 8-800-450-48-48, добавочный 2.