Мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать до конца октября

Мобильные пункты вакцинации против гриппа завершают свою работу 31 октября. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Осталась всего несколько дней до завершения работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа. Точки будут принимать горожан до конца октября, а прививочные кабинеты в поликлиниках продолжат свою работу и после этого. Уже пятый год подряд мы предлагаем горожанам сделать прививку по пути на работу или домой, во время обеденного перерыва или прогулки. Такой способ удобен для жителей крупного мегаполиса, ведь прививка не занимает много времени и не требует поездки в поликлинику. В этом году за два месяца работы мобильных пунктов вакцинации прививку от гриппа в них сделали более 380 тысяч горожан, - рассказала Ракова.

Напомню, мобильная вакцинация проводится для всех совершеннолетних граждан при предъявлении паспорта. Процедура осуществляется бесплатно, занимает 10-15 минут и полностью безопасна. После прививки горожане получают сертификаты.

В Москве работает около 50 мобильных пунктов вакцинации. Пункты располагаются у станций метро, московского центрального кольца, железнодорожных станций, в центрах государственных услуг "Мои Документы" и возле торговых центров.

Вакцинация в центрах госуслуг районов Марьино и Арбат продлится до завершения городской кампании.

Мобильные пункты вакцинации у метро - это машины скорой помощи, оснащенные необходимым оборудованием для проведения профилактических прививок, хранения и транспортировки вакцины. Здесь работают квалифицированные специалисты, а процедура проходит с соблюдением всех санитарных норм: врачи проходят термометрию, сдают тесты на коронавирусную инфекцию и в случае выявления симптомов ОРВИ не допускаются на работу.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней и длится около года.

Полную информацию о местах вакцинации против гриппа и графике работы можно получить на сайте.