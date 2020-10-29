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29.10.2020 15:48
Рубрика: Происшествия

Мошенник украл автомобиль под видом аренды

Текст: Михаил Фалалеев

Оригинальный способ кражи дорогой машины придумал аферист в Москве. Он не стал выслеживать иномарку, подбирать ключи и нейтрализовать противоугонную систему. Он просто взял машину в аренду, не собираясь ее возвращать.

Фото: iStock
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В пресс-службе УВД по ЮАО Москвы сообщили, что в дежурную часть территориального отдела полиции обратился 39-летний житель столицы. Заявитель сообщил, что передал свой автомобиль марки Toyota Camry стоимостью 1,5 млн рублей в аренду мужчине, который планировал найти работу водителя. Арендатор нашел подходящую вакансию, встретился в офисе компании на улице Борисовские пруды с работодателем, где его попросили на некоторое время оставить транспортное средство в офисе якобы для дезинфекции и прохождения технического осмотра. Ничего не подозревающий мужчина отдал машину, а спустя некоторое время владелец транспортного средства по спутниковому оборудованию, установленному в автомобиле, определил, что его иномарка уже находится на территории Московской области, и незамедлительно обратился в полицию.

Вора задержали оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Братеево на Братиславской улице. Им оказался неработающий 33-летний москвич.

Выяснилось, что злоумышленник совместно с пока неустановленными лицами оформил фиктивный трудовой договор и договор аренды, а взятый автомобиль возвращать обратно не собирался. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

Фото: МВД/youtube.com
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Установлена причастность задержанного еще к одному аналогичному мошенничеству. Материальный ущерб в этом случае также составил 1,5 млн рублей.

Полицейские сейчас ищут возможных соучастников и выявляют дополнительные эпизодов преступлений.

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