Москвичам пообещали сухой ноябрь и теплую зиму

Последний месяц осени в столице будет теплым, осадков также ожидается мало. Долгосрочный прогноз погоды представил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ноябрь ожидаем с дефицитом осадков, а температурный фон будет выше нормы на 1,5-2 градуса, - сказал Тишковец. - Чуть выше отставание от нормы ожидается в декабре и феврале, правда с осадками здесь проблем не будет".

По словам метеоролога, наиболее сильно аномалия будет заметна в январе: она составит 3,5-4 градуса. Но москвичам не стоит ждать повторения прошлогодней нетипичной зимы. В этом году будут и морозные дни, и сильные снегопады. В целом, теплые зимы метеоролог связывает с процессом глобального потепления на планете.

Напомним, что в прошлом веке теплой была зима 1960-1961 года, когда температура воздуха превышала норму на 5-6 градусов. В нынешнем столетии теплые зимы приходились на 2002, 2011, 2015, 2019 годы.