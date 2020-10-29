На юге ТТК ограничат движение

На части ТТК введут временные ограничения из-за ремонта. Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, это связано с ремонтом магистрали в районе Комсомольского проспекта.

С 30 октября по 20 декабря рабочие будут перекрывать по одной полосе в каждом направлении. Зона ремонта затронет участок между Лужнецкой эстакадой и Ленинским проспектом. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута. Как отмечает "Яндекс. Навигатор", дорожные рабочие уже сейчас находятся на объекте. По сведениям мультимедийной платформы, здесь проведут ремонт деформационных швов Андреевского моста - важной части ТТК. Это одно из самых пробочных мест на кольце.

Швы обычно находятся в конструкциях мостов и путепроводов, они обеспечивают перекрытие зазоров между пролетными строениями на проезжей части и обеспечивают их взаимные перемещения, отмечают в ГБУ "Гормост". Конструкции деформационных швов должны быть прочными, обеспечивать плавность проезда и не допускать проникновения воды.

Деформационные швы меняются на целом ряде объектов ТТК и МКАД. На оживленных магистралях эти конструкции изнашиваются сравнительно быстро, поскольку по таким дорогам с большой скоростью проезжают многотонные грузовики.