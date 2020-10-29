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29.10.2020 / 19:54
Текст: Сергей Бабкин

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Возможность провести массовую вакцинацию от коронавируса в Москве появится уже к концу этого года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр Сергей Собянин.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, - подчеркнул Собянин. - Поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим уже большие объемы вакцины для того, чтобы давать возможность свободно записываться для вакцинирования".

Глава города также отметил положительную тенденцию по ситуации с коронавирусом. Выписанных больных становится больше, чем вновь поступивших. Если такая тенденция продолжится, будет освобождена значительная часть специального коечного фонда, считает Собянин. При этом и сейчас медицинская система работает с запасом прочности.

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