Онлайн-оформление перепланировки стало популярным среди москвичей

После перевода услуги по оформлению перепланировки в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что с 21 августа 2020 года эта госуслуга в столице полностью переведена в электронный вид. За прошедшие два месяца поступило более 5 тыс. заявлений на оформление перепланировки.

"Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса через личный кабинет на сайте mos.ru, - пояснил Петр Бирюков. - Информация о регистрации, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступна в личном кабинете".

"Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, в прошлом году поступило более 16 тыс. таких заявлений, с начала этого года - свыше 14 тыс., - подчеркнул заместитель мэра. - Благодаря ее переводу в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения".

На сайте мэра есть видеоинструкция по оформлению документов.