Онлайн-сервисами для малого бизнеса в Москве воспользовались 30 тысяч раз

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в 2020 году онлайн-сервисами на столичном портале mbm.mos.ru воспользовались более 30 тысяч раз. В список самых популярных попали услуги "Консультация", "Проверка контрагента" и "Формирование налоговой декларации по УСН":

- На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск подходящих помещений и другие. С начала 2020 года ими уже воспользовались на треть больше, чем за весь прошлый год.

Подробностями поделился руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин:

- За консультациями при помощи специального сервиса представители бизнеса обратились более 3,8 тысяч раз. Чаще всего у экспертов спрашивали о мерах финансовой поддержки, запуске стартапа и налогообложении.

Сервисом "Проверка контрагента", который позволяет убедиться в благонадежности потенциального партнера перед заключением сделки, воспользовались 3,7 тысяч раз. К услуге "Подготовка налоговой декларации по УСН" предприниматели прибегали более 1,9 тысячи раз. Недавно на сайте запустили новый сервис "Интерактивный помощник". Он адресно подбирает меры поддержки для конкретной компании или ИП по ИНН, рекомендует подходящие услуги и программы обучения. Все онлайн-сервисы и услуги на mbm.mos.ru бесплатны, они доступны после регистрации в личном кабинете. Кроме того, на портале можно подать заявку на получение субсидий, записаться на участие в образовательных проектах и акселераторах.

Справка "РГ"

mbm.mos.ru - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение занимается консультационной и образовательной поддержкой предпринимателей. Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса и узнать о действующих в Москве мерах поддержки можно на сайте и по телефону: +7 (495) 225-14-14.

В 2019 году ресурс mbm.mos.ru стал лауреатом премии Рунета в номинации "Государство и общество". Получить информацию о предоставлении финансовой помощи для малого и среднего бизнеса Москвы можно по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20. Кол-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Получить дополнительную информацию можно и в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Для этого нужно отправить письмо по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.