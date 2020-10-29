Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья подписали документ, определяющий развитие транспортной инфраструктуры всего столичного региона.

- Транспортное сотрудничество с Московской областью является стратегическим, потому что совершенно очевидно, что без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни Московской области, ни Москве, - прокомментировал событие Собянин. - Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область, выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и личным транспортом. В настоящее время мы создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает в январе.

Мэр напомнил, что в сутки пригородным транспортом и Московскими центральными диаметрами пользуются около 2 миллионов человек.

Одним из результатов сотрудничества двух регионов является и новый автовокзал "Центральный" на Щелковском шоссе. Напомним, построенный 1971 году он до 2000-х был единственным автовокзалом в столице. Другие пункты отправления междугородних автобусов по уровню сервиса были не более чем автостанциями.