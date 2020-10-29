29.10.2020 / 19:03
Собянин: Московские дети вернутся в школы при первой возможности
Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
Столичные власти собираются вернуть старшеклассников на очную форму обучения при первой возможности. Об этом в эфире "России 24" заявил мэр Сергей Собянин.
"Мы не собираемся месяцами держать школьников на домашнем обучении, - подчеркнул Собянин. - Что касается вузов, то ситуация там позволяет не переводить учебу в дистанционный формат".
Также Собянин заявил, что детские сады Москвы продолжат работу в обычном режиме. На сегодняшний день нет никаких оснований для закрытия дошкольных образовательных учреждений.