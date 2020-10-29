Собянин: Московские дети вернутся в школы при первой возможности

"Мы не собираемся месяцами держать школьников на домашнем обучении, - подчеркнул Собянин. - Что касается вузов, то ситуация там позволяет не переводить учебу в дистанционный формат".

Также Собянин заявил, что детские сады Москвы продолжат работу в обычном режиме. На сегодняшний день нет никаких оснований для закрытия дошкольных образовательных учреждений.