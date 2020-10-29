Собянин открыл реконструированный автовокзал "Центральный"

В четверг на Щелковском шоссе заработает автовокзал, какого в стране еще не было. Для уезжающих из столицы автобус подойдет по эстакаде на шестой этаж, а те, кто прибывает в Москву, выйдут на перрон, расположенный на первом этаже. Очень удобная схема, до сих пор действовавшая у нас только в аэропортах, где пассажирские потоки не пересекаются.

Автобусы будут отправляться отсюда в Подмосковье и 12 городов России: Рыбинск, Ярославль, Киров, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Чебоксары, Суздаль, Ковров, Кольчугино, Нижний Новгород и Самару.

Трехэтажное здание постройки 70-х годов прошлого века, прежде стоявшее на этом месте, давно перестало отвечать современным стандартам комфорта и безопасности междугородных перевозок. Новый автовокзал разместился в многофункциональном комплексе, где найдется место так же сети кинотеатров, семейному детскому парку, целой серии магазинов. В ближайшем будущем в нем откроется так же флагманский МФЦ для жителей Восточного административного округа Москвы.

Принадлежать автовокзал, по договоренности с правительством Московской области, теперь будет не Подмосковью, а столице как часть городской транспортной системы. Передача его в собственность Москве - свидетельство взаимодействия двух регионов в развитии единой стратегии развития транспорта, соглашение о котором подписали в четверг мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы продолжаем реализацию программы модернизации московских автовокзалов, - заявил Собянин на церемонии открытия автовокзала. - За последние годы в городе были построены три крупных автовокзала - "Южные ворота" на Бесединском шоссе, "Северные ворота" в Ховрино и "Саларьево" в Новой Москве. И вот завершен еще один крупнейший проект в этой сфере. После реконструкции открывается автовокзал "Центральный" на Щелковском шоссе - самый большой и современный в городе и России, который связывает столицу с десятками городов Подмосковья, другими регионами России и странами".

"Уникальный по масштабам проект, реализация которого не стоила городу ни копейки. Вокзал полностью реконструирован за счет частных средств", - отметил он.

По оценке дептранса, в год автобусами с "Центрального" будут пользоваться более миллиона человек. Отправляясь отсюда, пассажиры могут быть уверены, что имеют дело с легальными перевозчиками, автобусы которых вовремя прошли техосмотр, а водители имеют соответствующую квалификацию.

На шестом этаже, к перронам которого прибывают автобусы, расположен пассажирский терминал с залами ожидания, электронным табло и комнатой матери и ребенка. Для маломобильных пассажиров оборудованы касса, зона отдыха и санузлы. Двери и лифты рассчитаны на пользование инвалидами-колясочниками. Для водителей в ноябре откроется небольшая гостиница на 24 места.

На первом этаже, куда приходят автобусы, расположены семь остановок общественного транспорта. А на пяти подземных этажах разместились паркинг почти на 955 машино-мест и целый ряд сервисов. Предполагается, что новый комплекс обеспечит гостям столицы комфорт и удобства, а москвичам - свыше тысячи новых рабочих мест.