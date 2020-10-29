Собянин рассказал, где чаще всего в Москве заражаются коронавирусом

Чаще всего москвичи цепляют коронавирусную инфекцию в офисах. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в удаленном режиме в Москве сегодня работают 1,2 млн человек. Это десять процентов от населения столицы. "Мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Переход на удаленку, объяснил мэр, положительным образом сказывается на эпидемиологической обстановке. В столичном правительстве, по его словам, около 40% сейчас работают именно дистанционно. "Это удаленка, больничные листы, отпуска и так далее. Порядка 30% - это в подведомственных учреждениях правительства Москвы, - уточнил он. - Так что мы соблюдаем все свои требования, которые выставляем для других организаций".