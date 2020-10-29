Новости

Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 22:25
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 21:37
Герман Греф не вошел в обновленный совет директоров "Яндекса" 21:32
Правительственная комиссия поддержала концепцию нацпроекта по туризму 21:27
Зарплаты на стройках выросли в пять раз 21:24
"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 21:24
В Германии автомобиль въехал в группу велосипедистов 21:15
В армии коронавирусом больны почти 3 тысячи военнослужащих 21:09
Минпромторг прогнозирует рост продаж новых автомобилей в октябре 21:05
Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID 20:38
Лукашенко подписал распоряжение о подготовке ВНС 20:19
Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса 20:15
Испанские депутаты одобрили продление режима ЧП до 9 мая 20:10
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве 19:54
Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств 19:54
Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 19:50
Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах 19:41
На танкере "Генерал Ази Асланов" завершены все следственные действия 19:32
Ребенок-инвалид из Таганрога получит жизненно необходимые лекарства 19:25
В Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому 19:21
Собянин рассказал, где чаще всего в Москве заражаются коронавирусом 19:15
Вдову погибшего в Петербурге рэпера Картрайта оставили под стражей 19:13
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года 19:05
Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны 19:01
В Болгарии медсестры вышли на протест из-за низкой оплаты труда 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 21:24
Рубрика: Экономика

"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

Текст: Вадим Сергеев

На юго-востоке Москвы санитарная инспекция нашла нарушения антиковидного режима в ТРЦ "Город".

Основные замечания у специалистов Роспотребнадзора вызвала ситуация в магазине "Спортмастер". Оказалось, что поверхность здесь "дезинфицировали" обычной парфюмерией.

Москвичи стали реже ходить в торговые центры

"Также выявлены и другие нарушения, - отметил ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин. - Например, отсутствуют дезинфицирующие средства, а в прикассовой зоне нет оборудования для обеззараживания воздуха".

Все нарушения отражены в административном протоколе. "Спортмастеру" в этом ТЦ грозит штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление работы на срок до 90 суток.

В регионах Экономика Бизнес Крупные компании Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
ЦБ РФ предложил новый способ накопить на квартиру или достойную пенсию
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой