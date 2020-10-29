"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

На юго-востоке Москвы санитарная инспекция нашла нарушения антиковидного режима в ТРЦ "Город".

Основные замечания у специалистов Роспотребнадзора вызвала ситуация в магазине "Спортмастер". Оказалось, что поверхность здесь "дезинфицировали" обычной парфюмерией.

"Также выявлены и другие нарушения, - отметил ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин. - Например, отсутствуют дезинфицирующие средства, а в прикассовой зоне нет оборудования для обеззараживания воздуха".

Все нарушения отражены в административном протоколе. "Спортмастеру" в этом ТЦ грозит штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление работы на срок до 90 суток.