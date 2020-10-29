В ходе рейда по торговым центрам ЗАО 29 октября выявили 64 "безмасочника"

Во время рейдов в торговых центрах на западе Москвы были найдены более 60 нарушителей масочного режима. Об этом заявил главный инспектор ОАТИ Станислав Зинюшин.

"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведены рейды по торговым центрам на западе Москвы. В результате проведенных рейдов были выявлены 64 нарушителя масочного режима и составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 3.18.1 ч. 2 КоАП", - сказал Зинюшин.

Нарушителей нашли в ТЦ "Звездочка", "Бульвар" и в "Филион". Им придется заплатить штраф 4 тысячи рублей.