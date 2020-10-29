В Липецкой области на медицину выделили еще полмиллиарда

Депутаты Липецкого областного Совета на очередной 47 сессии утвердили поправки в главный финансовый документ региона. Объем доходов и расходов областного бюджета увеличен на 1 миллиард 18,5 миллиона рублей за счет поступления средств из федеральной казны. Кроме этого, перераспределены ассигнования областного бюджета с одних статей на другие при общем их сокращении на 122 миллиона рублей.

- Мы видим, что заболеваемость коронавирусом растет ежедневно. Обстановка серьезная и опасная. Наши медики сегодня работают в очень напряженных условиях, практически на износ. Сфера здравоохранения нуждается в особенной поддержке и заботе, - отметил спикер облсовета Павел Путилин. - Сегодня мы направляем почти 188 миллионов рублей на дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. И около 29 миллионов рублей - на выплаты соцработникам стационарных отделений, которые также оказывают услуги больным с COVID-19.

Дополнительное финансирование - около 180 миллионов рублей - также получили больницы и поликлиники региона. Кроме того, за счет сокращения расходов по некоторым отраслям, на сферу здравоохранения дополнительно направлен 91 миллион рублей областных средств. Из них 40 миллионов рублей выделены на обеспечение льготников необходимыми медикаментами, в том числе на предоставление бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома. Также направлены дополнительные средства на закупку оборудования, приобретение вакцины от гриппа.

Павел Путилин добавил, что почти 535 миллионов рублей регион получил из федерального центра на финансирование дорожной деятельности. Свыше 360 миллионов - на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Около 135 миллионов рублей выделено на социальные выплаты безработным, и почти 144 миллиона - на организацию бесплатного горячего питания младших школьников. На стимулирование программ развития жилищного строительства предусмотрено более 35 миллионов рублей.

С учетом внесенных поправок доходы областного бюджета составили 70 миллиардов 307 миллионов рублей, расходы - почти 77 миллиардов 870 миллионов рублей, дефицит - 7 миллиардов 563 миллиона рублей.