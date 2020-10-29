В Липецкой области на медицину выделили еще полмиллиарда

Новости

Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов 18:09
Москвичам пообещали сухой ноябрь и теплую зиму 17:52
Рядом с Парижем задержали человека, планировавшего нападение около церкви 17:49
В Госдуме прокомментировали нападение в Ницце 17:39
МИД РФ: Эпидемическая ситуация на туристических направлениях ухудшается 17:22
Медведев призвал государство не бояться искусственного интеллекта 17:18
В Ницце допросили террориста, напавшего с ножом на прихожан 17:15
В Минске начнут готовить пилотов гражданской авиации 17:13
В Москве автобусы "Социального патруля" будут работать круглосуточно 17:01
Путин: Мы не форсируем процесс интеграции с Беларусью 16:57
Минюст включил в перечень экстремистских организаций АУЕ 16:44
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США 16:37
Путин назвал политически мотивированным отказ ряда стран от газа 16:21
УЕФА отреагировал на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ 16:19
Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США 16:18
В Югре двое рабочих погибли при ремонте газопровода 16:10
В Лионе задержан вооруженный ножом человек 16:09
Путин направил Макрону соболезнования после терактов во Франции 16:04
Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам 16:04
В Турции выставили на продажу 1700-летнюю ассирийскую церковь 16:01
Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы 15:59
Видео: В Японии почтили память Рихарда Зорге 15:56
В Москве откроют завод по производству систем транспортировки вирусов 15:50
Мошенник украл автомобиль под видом аренды 15:48
Сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детский дом 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 17:07

В Липецкой области на медицину выделили еще полмиллиарда

Депутаты Липецкого областного Совета на очередной 47 сессии утвердили поправки в главный финансовый документ региона. Объем доходов и расходов областного бюджета увеличен на 1 миллиард 18,5 миллиона рублей за счет поступления средств из федеральной казны. Кроме этого, перераспределены ассигнования областного бюджета с одних статей на другие при общем их сокращении на 122 миллиона рублей.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

- Мы видим, что заболеваемость коронавирусом растет ежедневно. Обстановка серьезная и опасная. Наши медики сегодня работают в очень напряженных условиях, практически на износ. Сфера здравоохранения нуждается в особенной поддержке и заботе, - отметил спикер облсовета Павел Путилин. - Сегодня мы направляем почти 188 миллионов рублей на дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. И около 29 миллионов рублей - на выплаты соцработникам стационарных отделений, которые также оказывают услуги больным с COVID-19.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Под Липецком начали зарыблять Матырское водохранилище

Дополнительное финансирование - около 180 миллионов рублей - также получили больницы и поликлиники региона. Кроме того, за счет сокращения расходов по некоторым отраслям, на сферу здравоохранения дополнительно направлен 91 миллион рублей областных средств. Из них 40 миллионов рублей выделены на обеспечение льготников необходимыми медикаментами, в том числе на предоставление бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома. Также направлены дополнительные средства на закупку оборудования, приобретение вакцины от гриппа.

Павел Путилин добавил, что почти 535 миллионов рублей регион получил из федерального центра на финансирование дорожной деятельности. Свыше 360 миллионов - на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Около 135 миллионов рублей выделено на социальные выплаты безработным, и почти 144 миллиона - на организацию бесплатного горячего питания младших школьников. На стимулирование программ развития жилищного строительства предусмотрено более 35 миллионов рублей.

С учетом внесенных поправок доходы областного бюджета составили 70 миллиардов 307 миллионов рублей, расходы - почти 77 миллиардов 870 миллионов рублей, дефицит - 7 миллиардов 563 миллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область ЦФО Липецкая область Липецк Липецкий областной Совет депутатов

Главное сегодня

Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
За сутки в России подтверждено 17 717 случаев COVID-19 в 85 регионах