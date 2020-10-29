В Москве аферисты сняли со счетов граждан миллионы рублей

Мошенники в очередной раз сыграли на доверчивости граждан, применив испытанный психологический прием - представившись сотрудниками безопасности. И граждане, что называется, "поплыли".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники в Москве организовали колл-центр, откуда звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Выясняя у клиентов конфиденциальную информацию, они получали доступ к их счетам и совершали покупки дорогостоящей цифровой техники в интернет-магазинах, которую затем сбывали. Заказы оформлялись на соучастников, заранее подобранных организаторами сообщества.

По словам Ирины Волк, на криминальную схему оперативники вышли в ходе работы по заявлению гражданки, сообщившей о хищении с ее банковских счетов более 2,8 миллиона рублей. По факту кражи следователем Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве было возбуждено уголовное дело. Сотрудники установили двоих подозреваемых - курьеров, на которых, по версии следствия, оформлялись заказы, оплаченные банковскими картами потерпевшей. Один из них был задержан с поличным при попытке получения товара. В городском округе Красногорск Московской области оперативники задержали его предполагаемого соучастника и 10 курьеров.

Позже был задержан еще один подозреваемый, который, предположительно, занимался распределением заказов между курьерами, контролем передачи товара на сбыт, переводом денежных средств в криптовалюту. В отношении всех 13 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, подозреваемые оформили свыше 420 заказов техники, совершив более 70 хищений. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

МВД России выражает благодарность сотрудникам служб безопасности ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО) и ООО "Сеть Связной" за оказанное содействие.