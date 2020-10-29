Новости

Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов 18:09
Москвичам пообещали сухой ноябрь и теплую зиму 17:52
Рядом с Парижем задержали человека, планировавшего нападение около церкви 17:49
В Госдуме прокомментировали нападение в Ницце 17:39
МИД РФ: Эпидемическая ситуация на туристических направлениях ухудшается 17:22
Медведев призвал государство не бояться искусственного интеллекта 17:18
В Ницце допросили террориста, напавшего с ножом на прихожан 17:15
В Минске начнут готовить пилотов гражданской авиации 17:13
В Москве автобусы "Социального патруля" будут работать круглосуточно 17:01
Путин: Мы не форсируем процесс интеграции с Беларусью 16:57
Минюст включил в перечень экстремистских организаций АУЕ 16:44
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США 16:37
Путин назвал политически мотивированным отказ ряда стран от газа 16:21
УЕФА отреагировал на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ 16:19
Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США 16:18
В Югре двое рабочих погибли при ремонте газопровода 16:10
В Лионе задержан вооруженный ножом человек 16:09
Путин направил Макрону соболезнования после терактов во Франции 16:04
Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам 16:04
В Турции выставили на продажу 1700-летнюю ассирийскую церковь 16:01
Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы 15:59
Видео: В Японии почтили память Рихарда Зорге 15:56
В Москве откроют завод по производству систем транспортировки вирусов 15:50
Мошенник украл автомобиль под видом аренды 15:48
Сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детский дом 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 17:01
Рубрика: Общество

В Москве автобусы "Социального патруля" будут работать круглосуточно

Текст: Ирина Огилько
В Мещанском, Бауманском, Красносельском районах жители обнаружили необычные объявления от управляющих компаний. "Жилищники" районов на официальных бланках сообщают: "Если заметили в подъезде дома проживание посторонних лиц, звоните в диспетчерскую службу "Социального патруля". Номер указан непривычный, мобильный. Что это за розыск бездомных, и какую помощь с наступлением холодов они смогут получить в городе, выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Одно из таких объявлений заметила жительница Ананьевского переулка Анастасия Сидорина. "У нас в доме никогда бездомные не жили, хотя три вокзала недалеко находятся, - сказала она "РГ".

Фото: Сергей Куксин
Как правильно помочь бездомным, думая и о них, и о себе

Дозвонится по мобильному номеру "диспетчерской", указанному в объявлении, с первого раза не удалось, поэтому звоню ГБУ "Жилищник" Красносельского района.

"Да это мы развесили в районе объявления, номер социальной помощи указан верный, - ответил замдиректора по общим вопросам Владимир Киселев. - Похолодало, многие бездомные идут в дома греться. Были обращения жителей. Поэтому и указали номер телефона, где могут помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию".

В префектуре Центрального округа столицы ответили, что распоряжений о размещении таких объявлений не давали, подчеркнув, что, возможно, это так управы и управляющие компании отвечают на жалобы жителей, оставленные в социальных сетях. Так, например, в четверг поступали жалобы на бездомного, не первую ночь ночующего в Выползовом переулке, 10. До этого жалобы были на Бауманской улице.

Мобильный номер "Социального патруля" отвечает и, действительно, оказывается верным. "Вы не первая звоните, у нас сегодня много звонков от жителей, - рассказывает диспетчер, представившийся Анной. - Вы обнаружили бездомного в подъезде, ему требуется помощь? Назовите адрес". Выяснив, что помощь не нужна, диспетчер отвечает, что "Социальный патруль" может бездомного увести с территории подъезда, только если сам человек захочет.

"Насильно мы выводить никого не можем, - уточняет диспетчер. - А бывает и так, приезжаем на вызов: на лестнице возле квартиры сидит человек в сильном алкогольном опьянении. Жители говорят, что его никогда не видели. Наши специалисты ему предлагают поехать в центр социальной адаптации. А оказывается, что это хозяин квартиры, просто не смог дойти до двери или его жена выгнала. У нас задача оказать помощь, но если сигнал от жителей поступит - бригада приедет, будем пытаться помочь человеку".

Как пояснили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы, диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Звонки от горожан принимаются также круглосуточно. В сутки приходит до 300 звонков, но в некоторых случаях достаточно консультации специалиста по телефону. Например, люди интересуются, куда можно принести теплую одежду.

"В особых случаях, когда нужна помощь бездомному человеку на месте, выезжает мобильная служба "Социальный патруль", - уточняют в пресс-службе. - В холодное время с такой просьбой обращаются примерно 30-40 жителей ежедневно. Бригада оперативно выезжает на место и предлагает бездомному человеку помощь, не важно обнаружен он на улице или в подъезде. Если он согласен, его могут отвезти в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки или в одно из четырех отделений: "Ясеневское", "Косино-Ухтомское", "Дмитровское", "Востряково".

Фото: wsffest.com
На Фестивале уличного кино победил фильм о спасателе бездомных собак

Всегда есть свободные места. К слову, как только начались первые заморозки, еще в начале октября здесь сняли "стоп" на прием пьяных людей. Всем поступающим измеряют температуру, а в помещениях работают системы обеззараживания воздуха. Перечень предоставляемых услуг не изменился: оказание доврачебной помощи, душ, еда, психологическая и юридическая помощь, реабилитация и возвращение к нормальной жизни в социум. С 1 ноября на круглосуточную работу переходят пять автобусов "Социального патруля", дежурят они у Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. В этих автобусах можно поесть, согреться, измерить температуру и получить теплые вещи. Так, в прошлом году удалось помочь более 10 тысячам бездомных людей. Им выдали почти 34 тысячи вещей и предметов первой необходимости.

Если есть ненужная теплая одежда и обувь, ее можно принести в любое из отделений центра или позвонить по телефонам "Социального патруля": 8(499) 357-01-80, 8(495) 720-15-08, 8(903)720-15-08.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
За сутки в России подтверждено 17 717 случаев COVID-19 в 85 регионах
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии