В Москве автобусы "Социального патруля" будут работать круглосуточно

В Мещанском, Бауманском, Красносельском районах жители обнаружили необычные объявления от управляющих компаний. "Жилищники" районов на официальных бланках сообщают: "Если заметили в подъезде дома проживание посторонних лиц, звоните в диспетчерскую службу "Социального патруля". Номер указан непривычный, мобильный. Что это за розыск бездомных, и какую помощь с наступлением холодов они смогут получить в городе, выяснил корреспондент "РГ".

Одно из таких объявлений заметила жительница Ананьевского переулка Анастасия Сидорина. "У нас в доме никогда бездомные не жили, хотя три вокзала недалеко находятся, - сказала она "РГ".

Дозвонится по мобильному номеру "диспетчерской", указанному в объявлении, с первого раза не удалось, поэтому звоню ГБУ "Жилищник" Красносельского района.

"Да это мы развесили в районе объявления, номер социальной помощи указан верный, - ответил замдиректора по общим вопросам Владимир Киселев. - Похолодало, многие бездомные идут в дома греться. Были обращения жителей. Поэтому и указали номер телефона, где могут помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию".

В префектуре Центрального округа столицы ответили, что распоряжений о размещении таких объявлений не давали, подчеркнув, что, возможно, это так управы и управляющие компании отвечают на жалобы жителей, оставленные в социальных сетях. Так, например, в четверг поступали жалобы на бездомного, не первую ночь ночующего в Выползовом переулке, 10. До этого жалобы были на Бауманской улице.

Мобильный номер "Социального патруля" отвечает и, действительно, оказывается верным. "Вы не первая звоните, у нас сегодня много звонков от жителей, - рассказывает диспетчер, представившийся Анной. - Вы обнаружили бездомного в подъезде, ему требуется помощь? Назовите адрес". Выяснив, что помощь не нужна, диспетчер отвечает, что "Социальный патруль" может бездомного увести с территории подъезда, только если сам человек захочет.

"Насильно мы выводить никого не можем, - уточняет диспетчер. - А бывает и так, приезжаем на вызов: на лестнице возле квартиры сидит человек в сильном алкогольном опьянении. Жители говорят, что его никогда не видели. Наши специалисты ему предлагают поехать в центр социальной адаптации. А оказывается, что это хозяин квартиры, просто не смог дойти до двери или его жена выгнала. У нас задача оказать помощь, но если сигнал от жителей поступит - бригада приедет, будем пытаться помочь человеку".

Как пояснили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы, диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Звонки от горожан принимаются также круглосуточно. В сутки приходит до 300 звонков, но в некоторых случаях достаточно консультации специалиста по телефону. Например, люди интересуются, куда можно принести теплую одежду.

"В особых случаях, когда нужна помощь бездомному человеку на месте, выезжает мобильная служба "Социальный патруль", - уточняют в пресс-службе. - В холодное время с такой просьбой обращаются примерно 30-40 жителей ежедневно. Бригада оперативно выезжает на место и предлагает бездомному человеку помощь, не важно обнаружен он на улице или в подъезде. Если он согласен, его могут отвезти в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки или в одно из четырех отделений: "Ясеневское", "Косино-Ухтомское", "Дмитровское", "Востряково".

Всегда есть свободные места. К слову, как только начались первые заморозки, еще в начале октября здесь сняли "стоп" на прием пьяных людей. Всем поступающим измеряют температуру, а в помещениях работают системы обеззараживания воздуха. Перечень предоставляемых услуг не изменился: оказание доврачебной помощи, душ, еда, психологическая и юридическая помощь, реабилитация и возвращение к нормальной жизни в социум. С 1 ноября на круглосуточную работу переходят пять автобусов "Социального патруля", дежурят они у Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. В этих автобусах можно поесть, согреться, измерить температуру и получить теплые вещи. Так, в прошлом году удалось помочь более 10 тысячам бездомных людей. Им выдали почти 34 тысячи вещей и предметов первой необходимости.

Если есть ненужная теплая одежда и обувь, ее можно принести в любое из отделений центра или позвонить по телефонам "Социального патруля": 8(499) 357-01-80, 8(495) 720-15-08, 8(903)720-15-08.