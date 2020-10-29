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29.10.2020 / 12:33
Текст: Ирина Рыбникова

В Москве и Подмосковье введут единую транспортную карту

С 1 января 2021 года жители Москвы и Московской области смогут рассчитываться за проезд в общественном транспорте единой транспортной картой. Об этом стало известно во время подписания стратегии развития транспортной инфраструктуры Московского региона. Подписи под документом поставили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев.

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Совместить московскую "Тройку" с подмосковной "Стрелкой" власти обещали давно. Сейчас, напомним, жители рассчитываются за проезд разными картами. Есть и гибрид - объединенная на одном кусочке пластика "Тройка -Стрелка", но чипы, а значит, и способы пополнения у проездных разные. Чтобы пополнить такую карту для проезда в столичном транспорте, нужно обращаться в кассы метро, а областную часть можно пополнить дистанционно. С января этого неудобства не будет.

Как обещают власти обоих регионов, пользоваться единой картой можно будет во всех видах транспорта Москвы и Подмосковья.

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