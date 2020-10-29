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29.10.2020 15:50
Рубрика: Экономика

В Москве откроют завод по производству систем транспортировки вирусов

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

1 ноября 2020 года в России будет запущен в эксплуатацию первый завод по изготовлению систем отбора проб и транспортировки вирусов и микроорганизмов, в том числе на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Фото: REUTERS
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"При поддержке Минпромторга России на территории "Мосмедпарка" ООО "ГЕМ" запускает первый в России завод по производству единой линейки вирусных и микробиологических транспортных систем европейского качества. Старт продаж транспортных систем с вирусной средой, предназначенной в том числе для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, намечен на 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Транспортная система представляет собой пробирку со специальной средой для вирусов и 2 зонд-тампона: назальный и универсальный.

Первоначальные производственные мощности предприятия составят 1,5 млн транспортных систем в месяц. Общий объем инвестиций на запуск завода - около 100 млн рублей, из которых 60 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа под 1% годовых по программе "Противоэпидемические проекты".

На 2021 год запланировано получение регистрационных удостоверений и запуск производства транспортных систем с микробиологическими средами, на 2022 год - транспортных систем для фармацевтической и пищевой промышленности. Объемы выпуска составят несколько миллионов штук в месяц, что позволит полностью обеспечить потребность РФ и стран СНГ в данной продукции. Производство организовано на российском оборудовании.

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В дальнейшем компания предполагает выпускать еще 11 видов транспортных систем для бактерий, простейших и грибов.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 28 октября 2020 года в РФ проведено более 59,2 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день тестирование доступно в 889 лабораториях, из них 111 лабораторий Роспотребнадзора, 603 - при государственных медицинских организациях и 175 лабораторий частной формы собственности.

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