В Москве появятся памятники маршалу Василевскому и протопопу Аввакуму

Московская городская дума одобрила место установки памятника маршалу Василевскому (его установят к пятому декабря в сквере рядом с министерством обороны РФ), а также поддержала установку памятника протопопу Аввакуму на территории Рогожской старообрядческой общины. Почти все депутаты проголосовали "за", был один воздержавшийся и один проголосовал "против".

Депутат, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что памятник Василевскому планируют установить к годовщине контрнаступления советских войск под Москвой.

Предложение установить памятный знак в ознаменование 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума поступило от митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия. После всех необходимых положительных заключений комиссия по монументальному искусству приняла решение поддержать эту инициативу. Памятный знак появится на улице Рогожский поселок и будет установлен за счет средств религиозной организации "Русская Православная старообрядческая церковь".

Финансирование изготовления и установки монумента маршалу Василевскому будет осуществлено Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество", уточняет агентство РИА Новости.