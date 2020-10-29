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29.10.2020 14:46
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали трех женщин-наркокурьеров

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали трех жительниц Подмосковья по подозрению в покушении на сбыт гашиша в крупном размере. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

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По ее словам, оперативникам поступила информация о 66-летней, 34-летней и 33-летней жительницах Подмосковья, которые могут быть причастны к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы и области. Полицейские установили, что подозреваемые организовали интернет-магазин и, получив заказы, распространяли наркотики посредством тайников-закладок.

Злоумышленницы были задержаны около одного из домов на Оршанской улице. Они рассказали полицейским, что сделали более 40 закладок в разных районах города, и указали место расположения тайника с крупной партией наркотиков в своей квартире.

При проведении неотложного обыска по месту проживания подозреваемых обнаружены электронные весы, упаковочный материал, магниты и неизвестное вещество коричневого цвета. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, гашишем, массой около 460 граммов.

В квартире обнаружены и разноцветные таблетки, расфасованные в пакетики, и свертки с веществом растительного происхождения. Изъятое направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.

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Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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