В Москве задержан мужчина за попытку поджога офиса "Яндекс. Такси"

На северо-востоке столицы задержан мужчина, угрожавший сжечь офис "Яндекс.Такси", сообщает агентство "Москва".

Злоумышленник сам был таксистом. У него якобы возникли проблемы с заказами, и он решил "разобраться" с руководителями сервиса. В офис компании на Огородном проезде он пришел с канистрой бензина, требовал встречи с гендиректором. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и быстро задержали таксиста.

По сообщению агентства, его доставили в полицию и вызвали специализированную бригаду медиков.