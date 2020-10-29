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29.10.2020 11:40
Рубрика: Происшествия

В Москве задержан мужчина за попытку поджога офиса "Яндекс. Такси"

Текст: Сергей Бабкин

На северо-востоке столицы задержан мужчина, угрожавший сжечь офис "Яндекс.Такси", сообщает агентство "Москва".

В Подмосковье таксиста забили до смерти в очереди за фастфудом

Злоумышленник сам был таксистом. У него якобы возникли проблемы с заказами, и он решил "разобраться" с руководителями сервиса. В офис компании на Огородном проезде он пришел с канистрой бензина, требовал встречи с гендиректором. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и быстро задержали таксиста.

По сообщению агентства, его доставили в полицию и вызвали специализированную бригаду медиков.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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