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29.10.2020 10:19
Рубрика: Общество

В Москве заработала горячая линия для жителей с нарушением слуха

Текст: Любовь Проценко
Горячую линию для приема заявок на оказание социальных услуг от людей с нарушением слуха запустили в столице. Собственные "неголосовые" сервисы значительно ускорят получение помощи инвалидами по слуху: так как теперь все заявки будут поступать непосредственно в центр, а не через волонтеров, как это было раньше. Подробностями поделилась заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

- Город продолжает работать и улучшать сервисы для оказания услуг. Мы понимаем, что очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель столицы мог воспользоваться всеми возможностями. Так, уже сейчас заработала горячая линия для москвичей с нарушениями слуха. Теперь они благодаря новым "неголосовым" сервисам смогут быстро и качественно получить конкретные социальные услуги. На горячей линии будут работать операторы, владеющие техникой сурдоперевода. Центр особенно важен сегодня, когда москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома.

Фото: iStock
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Уже запущена работа собственных "неголосовых" каналов в мессенджер WhatsApp по телефону 8(926)870-44-44 и Telegram-чат GovoriRukami. Теперь оформить заявку на доставку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости и дров можно будет сразу у сотрудников центров социального обслуживания. Также можно будет проконсультироваться у сурдопереводчиков и соцработников. Сервис создан специально для жителей столицы в возрасте 65+ и имеющих хронические заболевания. Этим москвичам рекомендовано оставаться дома для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией.

Также инвалиды по слуху смогут отправить свой запрос на электронную почту GovoriRukami@mos.ru.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы взаимодействует с Московской городской организации Всероссийского общества глухих: волонтеры организации находятся с Департаментом на постоянной связи, помогают в решении вопросов глухих и слабослышащих москвичей, оказывают содействие в настройке и ремонте технических средств реабилитации; сотрудники ВОГ консультируют по различным вопросам в сфере труда и занятости, профориентации и образования, социальной поддержки.

Все операторы и сурдопереводчики будут проходить обучение на базе Московского государственного лингвистического университета.

Ранее инвалиды по слуху могли оставить свои заявки на получение социальной помощи через мессенджеры Telegram и WhatsApp на сайте "Общественного объединения МГОВОГ 2020". Также сюда можно было направить свое видеообращение. После поступления заявки с человеком связывались волонтеры, уточняли детали и только после этого передавали всю информацию непосредственно в центры социального обслуживания по месту жительства.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что в Москве также работает горячая линия Комплекса социального развития по коронавирусу на предоставление социальных услуг: покупку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, кормов для домашних животных.

Для получения социальной помощи нужно позвонить по номеру 8(495)870-45-09. Оператор уточняет у заявителя всю необходимую информацию и составляет заявку на получение услуги в специальную операционную систему. Далее заявка проходит автоматическую проверку на наличие у заявителя подтвержденного диагноза COVID-19. При отсутствии подтвержденного диагноза заявка в онлайн-режиме поступает в ЦСО района по месту проживания человека, где все обращения распределяются между социальными работниками. В течение 2-3 часов ответственный от ЦСО сотрудник связывается с заявителем, уточняет детали заказа и удобное время доставки.

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