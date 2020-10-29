В Подмосковье изъяли более 2 кг синтетических наркотиков. Их нашли в автомобиле на трассе "Дон".

Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, инспекторы на стационарном посту, расположенном на автодороге М4, остановили для проверки документов автомобиль под управлением 30-летнего жителя Челябинской области.

При беседе с полицейскими водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины инспекторы ДПС обнаружили 4 пакета с порошкообразным веществом. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городскому округу Кашира. Все обнаруженное было изъято и направлено на исследование, по результатам которого установлено, что образцы порошка являются наркотическим средством - метилэфедроном, общим весом свыше 2 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.