Власти Москвы не будут вводить пропускной режим

Вводить пропускной режим в Москве из-за ситуации с коронавирусом пока не планируется. Об этом говорится в опубликованных сегодня ответах на популярные вопросы горожан на официальном портале столичного мэра mos.ru.

В публикации также отмечается, что выход пожилых людей на улицу во время домашнего режима не является нарушением. А соответственно и штрафовать за прогулки и занятия спортом на свежем воздухе москвичей из группы риска не будут. Однако пенсионерам старше 65 лет все равно рекомендуется не выходить из квартиры без необходимости из-за риска заражения.

Кроме пожилых горожан домашний режим должны соблюдать и люди с хроническими заболеваниями и беременные. Тем, кто прибывает в Москву из других регионов, соблюдать такой режим не нужно. Тем же, кто приехал из-за границы, необходимо в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и оставаться дома до получения результатов.