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29.10.2020 / 08:41
Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы завершают мобильную вакцинацию от гриппа

Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве завершат работу 31 октября. Об этом заявила mos.ru заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек

Речь идет о прививочных кабинетах в санитарных машинах, которые стоят у метро и МЦК. Прививка бесплатна для всех желающих, нужен только паспорт.

"В этих пунктах вакцинации прививку уже сделали более 380 тысяч человек, - сказала вице-мэр. - В конце октября передвижные пункты завершат прием, а прививочные кабинеты в поликлиниках продолжат работу".

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