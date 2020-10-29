Власти Москвы завершают мобильную вакцинацию от гриппа

Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве завершат работу 31 октября. Об этом заявила mos.ru заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о прививочных кабинетах в санитарных машинах, которые стоят у метро и МЦК. Прививка бесплатна для всех желающих, нужен только паспорт.

"В этих пунктах вакцинации прививку уже сделали более 380 тысяч человек, - сказала вице-мэр. - В конце октября передвижные пункты завершат прием, а прививочные кабинеты в поликлиниках продолжат работу".